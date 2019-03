AYDIN (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bu toprakların şifresi tevhittir. Bu toprakların şifresi birliktir. Bu toprakların şifresi beraberliktir. Bu toprakların şifresi kardeşliktir. Bu toprakların şifresini almak istiyorlar. Bizi birbirimizden ayırıp güçsüz bir hale dönüştürmek istiyorlar. Onlara hep 50 gramlık oy pusulasıyla haber verdiniz. Bu millet şiddetle değil, bu millet kanla değil, bu millet 50 gramlık oy pusulasıyla bize kumpas kuranlara cevap verdi, Allahımıza şükürler olsun." dedi.

Soylu, Söke ilçesindeki ziyaretlerinin ardından İncirliova'da da halkla buluştu. Burada vatandaşlara hitap eden Soylu, daha sonra Koçarlı'da düzenlenen mitinge katıldı.

Soylu, burada yaptığı konuşmada, Koçarlı ilçesinde belediye, emniyet ve jandarma binasının yapımı için Aydın Valiliğine 5 milyon lira ödenek göndereceğini söyledi.

Koçarlı'nın Adnan Menderes'in memleketi olduğunu hatırlatan Soylu, şöyle devam etti:

"Buraya her geldiğimizde bugünümüzden ne kadar gurur duyuyorsak bir tarafımızda da hep hüzün olmuştur; bu ülkenin geleceğine böyle bir kara lekeyi nasıl bıraktılar diye. Umutlarımızı, heyecanlarımızı her dönem yükseldiğinde nasıl kesmeye çalıştılar diye. Allah rahmet eylesin. On yıllardır memleketime bu hüznü yaşattılar. Sevinçlerimizi kursaklarımızda bıraktılar. O darbeyle size bize dediler ki 'Kasketliler, şalvarlılar siz evlatlarınızı şehre gönderip avukat, mühendis, doktor yapıp bu ülkeyi idare edeceğinizi mi zannettiniz. Biz bu ülkeyi size idare ettirir miyiz? Yetiştirdiğiniz başbakanınızı, bakanlarınızı idam ettik. Size bu hakkı verir miyiz?' demek istediler. 15 Temmuz'da o Amerika'nın uşağı olan, o hain, o Pensilvanya'daki şarlatana bu darbeyi yaptırırken aynı şeyi söylediler. 'Bu ülkeyi size yönettirmeyeceğiz.' dediler. Terörle bizi terbiye etmeye çalıştılar, yoklukla terbiye etmeye çalıştılar. Bir annenin iki evladını sağcı ve solcu diye birbirine düşürerek bizi terbiye ettirmeye çalıştılar.

Türkiye'nin zengin, güçlü, bağımsız olmasını istemediler. İstemediler ki bizim güçlü olduğumuzda bütün dünyaya söyleyeceğimiz söz hüküm olsun. Hep aynısını yaptılar. Gezi olaylarından sonra anamızdan emdiğimiz sütü burnumuzdan getirdiler. Yüzde 3,5-4 civarındaydı faiz. Birden olayların akabinde 15 puana kadar yükseldi. Faizciler, tefeciler Türkiye'yi dar boğazın içine sokamaya çalışanlar sırtlanlar gibi yüklenmeye başladılar."

Adnan Menderes'in ezanı bu topraklarla yeniden buluşturduğunu söyleyen Soylu, şunları kaydetti:

"Eğer burada ezan okunuyorsa eğer çocuklarımızın kalbine, vicdanına, çağrı yapıyorsa bu ezanlar, her okunan ezandan ona Cenabı Allah güller yağdırmaktadır. 28 Şubat'ta aynısını yaptılar. Çocuklarımızı inancımızdan, dinimizden ayırmak istediler. Bugün başı açık da örtülü de Meclise giriyor. Ne oldu. Türkiye battı mı, bölündü mü? Tam tersine Cumhur İttifakı ile güçlendi.

Bu topraklarını şifresi tevhittir. Bu toprakların şifresi birliktir. Bu topraklarının şifresi beraberliktir. Bu toprakların şifresi kardeşliktir. Bu toprakların şifresini almak istiyorlar. Bizi birbirimizden ayırıp güçsüz bir hale dönüştürmek istiyorlar. Onlara hep 50 gramlık oy pusulasıyla haber verdiniz. Bu millet şiddetle değil, bu millet kanla değil, bu millet 50 gramlık oy pusulasıyla bize kumpas kuranlara cevap verdi Allahımıza şükürler olsun."

-"Artık PKK'nın borusu ötmüyor"

Doğu ve güneydoğuda 24 saat huzur olduğunu vurgulayan Soylu, "Geçen gün Cumhurbaşkanımız Diyarbakır’a gidecek diye onların parti binasında güya Apo için açlık grevi yapacaklarmış. Arkadaşlara dedim ki size 30 dakika bunları oradan alın. 30 dakikada hepsini oradan aldılar. Doğu ve güneydoğuda artık PKK'nın borusu ötmüyor. Devletimizin, milletimizin borusu ötüyor. Orada insanlar o kadar huzurlu ki esnaf işini yapıyor, öğrenci okula gidiyor." dedi.

Huzuru sadece Türkiye'de oluşturmadıklarını ifade eden Soylu, PKK’nın, PYD’nin DEAŞ’ın ele geçirmek istediği Afrin’de de huzur oluşturduklarını, Türkiye'nin Avrupa ve ABD gibi olmadığını, onlar gibi gittikleri ülkelerin yeraltı ve yer üstü kaynaklarını sömürmediğini, milleti aç susuz bırakmadığını, sınırların dışındaki 4 bin kilometrekarede Türk savcı, hakim, doktor, öğretmen, jandarma ve imamların olduğunu söyledi.

Türkiye'nin büyük ve asil bir millet olduğunu, Avrupalılar gibi anne ve babalarını huzur evlerine bırakmadığını, aksine anne ve babaların mezarlarına sahip çıktığını belirten Soylu, bunun Türk milletini güçlü kılan nedenlerden biri olduğunu vurguladı.

-"Hesabı sorulacak"

"PKK lanet bir terör örgütüdür" diyen Soylu şöyle devam etti:

"CHP'nin adayları söylesin bunu. Diyebilirler mi? Desinler ki terörist cenazesine giden, zamanında giden, hadi şimdi gitsin de göreyim. 'Bu terörist cenazesine giden milletvekiliyle aynı partide olmaktan tiksiniyoruz.' desinler. Yürekleri yetiyorsa desinler ama diyemezler. 'PKK’dan gelecek oyun, bekleyenin de Allah cezasını versin.' diyebilirler mi. Diyemezler. Sözleşmeyi imzalamış Kemal Kılıçdaroğlu, altına imza atmış. Demiş ki 'Benim görevim var, ben PKK’yı Truva atı olarak Türkiye Büyük Millet Meclisine taşıdım, şimdi de belediye meclislerine, il genel meclislerine taşıyacağım.' diye imzayı atmış. Bu millet bu dünyada da öteki dünyada da bu imzanın hesabını soracaktır."

Ekonomide güçlü adımlar atılacağına dikkati çeken Soylu, Türkiye'nin gaza basacağını, yerli ve milli üretmeye devam edeceğini, önümüzdeki 4,5 yıl boyunca Türkiye’de terörün kökünü tamamen kazıyacaklarını belirtti.

Sadece PKK’nın değil DHKP-C’nin de gereğini yerine getirdiklerinin altını çizen Soylu, "DHKP-C’nin bu ülkede eğer örgüt yöneticileri varsa ki vardı, epey derecedeydi, 50’nin üzerindeydi, bu ülkede olanlar ya ölüdür ya da tutukludur. Çıldırıyorlar. PKK her yıl kendinden ölenler için sözde şehit kitabı yapar. Neyse 2018’de çıkaramadılar. Neden, son 2 yılda 3 bin 33, nereye sığdıracaklar. 15 bin dağlarda vardı şimdi 700 kaldı. Aslanlarımız peşlerinde nefes aldırmayacaklar." dedi.

Türkiye'de sadece terörle değil, uyuşturucu ve organize suç örgütleriyle de mücadele ettiklerini vurgulayan Soylu, Türkiye'deki şehirlerin dünyanın en güvenilir şehirleri olacağını kaydetti.

Soylu, Cumhur İttifakı Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Savaş ve Koçarlı Belediye Başkan adayı Nedim Kaplan'ın da her zaman yanında olacağını sözlerine ekledi.

Mitinge MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu, AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan ve çok sayıda vatandaş katıldı.