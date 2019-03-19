“Bu Topraklar İçin” adlı etkinlik SAÜ’de düzenlendi

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) ve Serdivan Halk Eğitimi Merkezi ile ortaklaşa olarak 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 104. Yıl Dönümü dolayısıyla “Bu Topraklar İçin” adlı bir etkinlik düzenlendi.

SAÜ Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen etkinliğe Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, Serdivan Kaymakamı Muhsin Çatmadım, SAÜ Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Dr. Nilgün Sazak, Serdivan Halk Eğitimi Müdürü Ali Çiydem ile öğretim üyeleri, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.

Rektör Prof. Dr. Fatih Savaşan, etkinlikte yaptığı konuşmasında Çanakkale Zaferi’nin önemine dikkat çekti. Prof. Dr. Savaşan, “Çanakkale’de milletimizin 200 yıllık makus talihi kırıldı. Destanın 104’üncü yılında tüm kahramanlarımızı bir kez daha hürmetle, minnetle yâd ediyoruz. Tüm Osmanlı coğrafyasının bir olarak küçük bir Anadolu kurduğu Çanakkale’ye, askerlerimiz adeta izzeti ve ümmetin onurunu savunmaya gelmişlerdi” dedi.

Yeni Zelanda’da iki camiye düzenlenen saldırıya da değinen Rektör Savaşan, “Bu hadise yeniden bazı şeyleri ister istemez gündeme getirdi. Çok elim bir hadise. Batı buradan da herhangi bir ders çıkaracakmış gibi durmuyor. Çünkü Batı aslında kibri temsil ediyor. Sadece Müslümanlara karşı değil, Batı dışındaki tüm Doğuyu ya da diğer tüm milletleri aslında kötülüklerin kaynağı olarak görüyorlar. Adeta her türlü iyilik Batıya aitmiş gibi gösteriliyor. İki tane dünya savaşı yaşandı ve milyonlarca insan öldü. Sanki hiçbir şey olmamış gibi, burada Batı medeniyetinin suçu yokmuş gibi tavır sergileyebiliyorlar. Ama bize düşen, Batıya ayna tutmak, çok çalışmak ve safları sıklaştırmak. Yeni Zelanda’daki olay bize şunu gösterdi; saldırgan İkinci Viyana Kuşatmasının tarihini biliyor. Birinci Murat’ı savaş meydanında şehit eden Sırp askerinin adını biliyor. Bu bize aslında şunu gösteriyor. Nasıl İstanbul’un savunması Yeni Zelanda’dan başlıyorsa, Jakarta’nın savunması belki Kudüs’ten başlıyor, Şam’dan başlıyor, dolayısıyla biz birlikte hareket etmek zorundayız” diye konuştu.

SAÜ Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Dr. Nilgün Sazak ve Serdivan Halk Eğitimi Müdürü Ali Çiydem de günün anlamını belirten birer konuşma gerçekleştirdi. Genel sanat yönetmenliğini ve koreografisini Doç. Kerem Cenk Yılmaz’ın, senaryo ve dans yönetmenliğini Arş. Gör. Umut Erdoğan’ın üstlendiği ‘Bu Topraklar İçin’ dans gösterisinde, birçok öğretim üyesi ve öğrenci görev aldı. Gösteride kullanılan kıyafetler, Serdivan Halk Eğitimi Merkezi eğitmenleri tarafından tasarlandı. Çanakkale Savaşına farklı yörelerden katılan askerlerin hikayelerini yörelerin danslarıyla anlatan gösteri, izleyiciler tarafından büyük beğeni kazandı.

Etkinliğin sonunda Rektör Prof. Dr. Savaşan, Doç. Kerem Cenk Yılmaz’a hediye takdim etti.