0553 313 94 23

“Bu Topraklar İçin” adlı etkinlik SAÜ’de düzenlendi

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) ve Serdivan Halk Eğitimi Merkezi ile ortaklaşa olarak 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 104.

19 Mart 2019 Salı 12:26
“Bu Topraklar İçin” adlı etkinlik SAÜ’de düzenlendi

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) ve Serdivan Halk Eğitimi Merkezi ile ortaklaşa olarak 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 104. Yıl Dönümü dolayısıyla “Bu Topraklar İçin” adlı bir etkinlik düzenlendi.


SAÜ Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen etkinliğe Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, Serdivan Kaymakamı Muhsin Çatmadım, SAÜ Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Dr. Nilgün Sazak, Serdivan Halk Eğitimi Müdürü Ali Çiydem ile öğretim üyeleri, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.


Rektör Prof. Dr. Fatih Savaşan, etkinlikte yaptığı konuşmasında Çanakkale Zaferi’nin önemine dikkat çekti. Prof. Dr. Savaşan, “Çanakkale’de milletimizin 200 yıllık makus talihi kırıldı. Destanın 104’üncü yılında tüm kahramanlarımızı bir kez daha hürmetle, minnetle yâd ediyoruz. Tüm Osmanlı coğrafyasının bir olarak küçük bir Anadolu kurduğu Çanakkale’ye, askerlerimiz adeta izzeti ve ümmetin onurunu savunmaya gelmişlerdi” dedi.


Yeni Zelanda’da iki camiye düzenlenen saldırıya da değinen Rektör Savaşan, “Bu hadise yeniden bazı şeyleri ister istemez gündeme getirdi. Çok elim bir hadise. Batı buradan da herhangi bir ders çıkaracakmış gibi durmuyor. Çünkü Batı aslında kibri temsil ediyor. Sadece Müslümanlara karşı değil, Batı dışındaki tüm Doğuyu ya da diğer tüm milletleri aslında kötülüklerin kaynağı olarak görüyorlar. Adeta her türlü iyilik Batıya aitmiş gibi gösteriliyor. İki tane dünya savaşı yaşandı ve milyonlarca insan öldü. Sanki hiçbir şey olmamış gibi, burada Batı medeniyetinin suçu yokmuş gibi tavır sergileyebiliyorlar. Ama bize düşen, Batıya ayna tutmak, çok çalışmak ve safları sıklaştırmak. Yeni Zelanda’daki olay bize şunu gösterdi; saldırgan İkinci Viyana Kuşatmasının tarihini biliyor. Birinci Murat’ı savaş meydanında şehit eden Sırp askerinin adını biliyor. Bu bize aslında şunu gösteriyor. Nasıl İstanbul’un savunması Yeni Zelanda’dan başlıyorsa, Jakarta’nın savunması belki Kudüs’ten başlıyor, Şam’dan başlıyor, dolayısıyla biz birlikte hareket etmek zorundayız” diye konuştu.


SAÜ Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Dr. Nilgün Sazak ve Serdivan Halk Eğitimi Müdürü Ali Çiydem de günün anlamını belirten birer konuşma gerçekleştirdi. Genel sanat yönetmenliğini ve koreografisini Doç. Kerem Cenk Yılmaz’ın, senaryo ve dans yönetmenliğini Arş. Gör. Umut Erdoğan’ın üstlendiği ‘Bu Topraklar İçin’ dans gösterisinde, birçok öğretim üyesi ve öğrenci görev aldı. Gösteride kullanılan kıyafetler, Serdivan Halk Eğitimi Merkezi eğitmenleri tarafından tasarlandı. Çanakkale Savaşına farklı yörelerden katılan askerlerin hikayelerini yörelerin danslarıyla anlatan gösteri, izleyiciler tarafından büyük beğeni kazandı.


Etkinliğin sonunda Rektör Prof. Dr. Savaşan, Doç. Kerem Cenk Yılmaz’a hediye takdim etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 12:26
  1. konser
  2. sergi
  3. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Düzce Polisinden uyuşturucu operasyonu
    1. Düzce Polisinden uyuşturucu operasyonu
    2. Hakkari-Çukurca karayoluna düşen..
    3. Milletvekili Erol, “Herkesin..
    4. Mersin’de 11 hırsızlık zanlısı..
    5. Köşk İYİ Parti’den Çanakkale Zaferi..
    6. Başkaca bir şey demiyoruz ki...
    7. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz bir yanlış..
    8. Amed Sportif Faaliyetler 6 futbolcuyu..
    9. Teröristlere büyük finans! İşte..
    10. Akıncı Üssü davası
    11. Eski Danıştay üyesi Davas'a hapis istemi
    12. Şehitler için mevlid okutuldu, helva..
    13. "Hastane yapılarımız sağlık turizminin..
    14. Türel: " Böcek ile istediği yerde..
    15. Ulaştırma Bakanı Turan: "Karşımıza..
    16. Erdoğan: "(Yeni Zelanda'daki saldırı)..
    17. Bakan Pakdemirli: "Katar’ın kısa dönem..
    18. Düzce’de bir önceki yıla göre konut..
    19. Osman Haymana, "Ben, Birilerinin..
    20. Türk Telekom, az gören çocukların..
    21. İşportacılar olarak çözüm bekliyoruz!..
    22. AK Parti'nin Ereğli mitingi
    23. Mustafakemalpaşa’ya 14 milyonluk tesis
    24. YPG/PKK'dan Deyrizor'da DEAŞ'ın son..
    25. Nazilli Belediyesi istinat duvarı..
    26. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık bu..
    27. Terör propagandası yapan HDP’liler..
    28. Altın fiyatları
    29. AK Parti'yi, Saadet'in kol kola..
    30. FETÖ'nün okul muhasebecisine hapis..
    Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert mesaj: Topraklarımızı terk edin
    Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert mesaj: Topraklarımızı terk edin
    Sürücüler dikkat! 3 ay aradan sonra yeniden devreye giriyor
    Sürücüler dikkat! 3 ay aradan sonra yeniden devreye giriyor
    Erol Olçok'un eşinden çok sert tepki: Şehitleri kaça sattınız?
    Erol Olçok'un eşinden çok sert tepki: Şehitleri kaça sattınız?
    Hollanda'da art arda saldırılar! Ölü ve yaralılar var
    Hollanda'da art arda saldırılar! Ölü ve yaralılar var
    Boeing 737 Max ile ilgili dünyayı sarsan iddia!
    Boeing 737 Max ile ilgili dünyayı sarsan iddia!

    Günün Karikatürü

    19 Mart 2019
    Yoğun güvenlik önlemi alındı... Cenaze törenine özel izinle katıldı
    Yoğun güvenlik önlemi alındı... Cenaze törenine özel izinle katıldı
    Macron zor durumda! Tatilini yarıda kesti
    Macron zor durumda! Tatilini yarıda kesti