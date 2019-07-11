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"Bu tasarı, Suudi yönetimine açık bir mesajdır"

ABD Senatosu Dışilişkiler Komitesi Başkanı Senatör Jim Risch, ABD ve Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin "kapsamlı bir şekilde" gözden geçirilmesini öngören bir yasa tasarısı sundu- Senatör Jim Risch:- "Krallığın endişe verici hareketleri yeni bir şey değil. Bu özellikle hepimizin adalet aradığı korkunç Kaşıkçı cinayetiyle son noktaya ulaştı. Bu tasarı da iki ülke arasındaki gerginlikleri ele alıyor"- Senatör Jeanne Shaheen:- “Uluslararası normlara göre Suudi Arabistan’ın endişe verici insan hakları ihlalleri artarak devam ederken, Kongrenin ikili ilişkilerin yeniden değerlendirilmesi konusunda ek adımlar atması gerekiyor"- "Bu tasarı, Suudi yönetimine oldukça açık bir mesaj hükmündedir”

11 Temmuz 2019 Perşembe 00:46
"Bu tasarı, Suudi yönetimine açık bir mesajdır"

WASHINGTON (AA) - ABD Senatosu Dışilişkiler Komitesi Başkanı Senatör Jim Risch, ABD ve Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin "kapsamlı bir şekilde" gözden geçirilmesini öngören bir yasa tasarısı sundu.

Senatör Risch tarafından sunulan tasarıya, Senatörü Marco Rubio, Senatör Jeanne Shaheen ve Senatör Chris Coons da destek verdi.

- "Suudi Arabistan ABD'nin bölgedeki çıkarlarını baltalıyor"

Suudi yönetiminin Yemen savaşındaki rolü, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti ve ülke içindeki insan hakları ihlalleri gerekçe gösterilen tasarıda, Washington ve Riyad arasındaki ilişkilerin gözden geçirilmesi çağrısında bulunuldu.

Tasarıda, "ABD ve Suudi Arabistan'ın ortak stratejik çıkarlara dayanan bir geçmişi olsa da, krallığın son zamanlardaki davranışı ikili ilişkileri artan bir baskı altında bıraktı ve bölgedeki ABD çıkarlarını baltaladı." ifadelerine yer verildi.

Konuya ilişkin ABD medyasına açıklamada bulunan Senatör Rich, "Kongre'de bulunan herkes, Suudilerle ileriye dönük ilişkimizde bazı revizyonlar yapılması konusunda hemfikir. Krallığın endişe verici hareketleri yeni bir şey değil. Bu özellikle hepimizin adalet aradığı korkunç Kaşıkçı cinayetiyle son noktaya ulaştı. Bu tasarı da iki ülke arasındaki gerginlikleri ele alıyor." dedi.

Sunduğu tasarıya senatodaki Cumhuriyetçi ve Demokrat kanattan gelen destekten dolayı memnun olduğunu vurgulayan Rich, ABD Senatosu olarak Suudi yönetimi ile olan ilişkilerin gözden geçirilmesi için mücadele vermeye devam edeceklerini belirtti.

- "Bu tasarı, Suudi yönetimine açık bir mesajdır"

Senatör Shaheen ise Suudi Arabistan'daki insan hakları ihlallerine vurgu yaparak, şunları söyledi:

“Uluslararası normlara göre Suudi Arabistan’ın endişe verici insan hakları ihlalleri artarak devam ederken, Kongrenin ikili ilişkilerin yeniden değerlendirilmesi konusunda ek adımlar atması gerekiyor. ABD, Suudi Arabistan'ın hareketlerini görmezden gelmeye devam edemez. Bu tasarı, Suudi yönetimine oldukça açık bir mesaj hükmündedir.”

- Suudi Kraliyet ailesine vize yaptırımı çağrısı

Öte yandan söz konusu tasarıda, ABD-Suudi Arabistan ilişkilerinin "kapsamlı bir şekilde" gözden geçirilmesi çağrısında bulunulurken, çocuklar da dahil olmak üzere tüm Suudi Kraliyet ailesine ABD'ye giriş yasağı konulması istendi.

Ayrıca, Suudi Arabistan'ın Yemen'deki savaşa ve baş gösteren insani krize de dikkat çekilen tasarıda, Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman'a da "direkt ve hedefli yaptırım" uygulanması talep edildi.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 00:46
  1. ABD Senatosu
  2. Senatör Jeanne Shaheen
  3. Senatör Jim Risch
  4. Suudi Arabistan

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