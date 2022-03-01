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Gündem ‘Bu tarih çok önemli’ diyerek duyurdu! Cübbeli Ahmet Hoca 15 Mart uyarısı
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‘Bu tarih çok önemli’ diyerek duyurdu! Cübbeli Ahmet Hoca 15 Mart uyarısı

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, bir senelik kaza belalardan korunmak için 15 Mart Salı gecesinin faziletine dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2022-03-01 15:04:00 -

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, 15 Mart Salı günü ile ilgili önemli bir açıklama yaptı.

Cübbeli Ahmet Hoca yaptığı açıklamada, "Bu sene 15 Mart önemli... Bir senelik belalardan kurtulmak istiyorsanız zikirler edilmelidir. Mart genelde sıkıntılı olur. Zaten Hadisler, ‘Çarşambalar için uğursuzluğu devam eden gündür’ diyor.15 Mart Salı’nın akşam namazını kıldıktan sonra hemen tesbihi elinize alıyorsunuz. 8-10 madde var onları yapıyorsunuz. 12 Fatiha, 100 besmele, 10 La Havle’i Şerif ve salavatlar var. Bu 15 Mart olayı çok önemlidir. Belalardan kurtulmak için bu geceye değer verilmesi gerekiyor. Bunları yapın. Hanımınızla bu zikirleri yapın. Belaya dualar hazırlayın. Günahlar duruyor mu? Bela yağıyor. Taş yağmak üzere... Ben ayet hadis okuyorum. Evliyalar demişler ki Mart’ın ilk çarşambası bunları okuyun" ifadelerini kullandı.

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