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Bu tarif ile poğaçalarınız bayatlamıyor!

Hem kadın günlerinin hem de sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi olan poğaçalar, ilk yapıldıklarında çok güzel olurken ertesi gün bayatlayarak lezzetlerini kaybederler. İşte sizlere bayatlamayan poğaça tarifi...

06 Mayıs 2018 Pazar 18:58
Bu tarif ile poğaçalarınız bayatlamıyor!

MALZEMELER:

Bir paket yaş maya 

3 yemek kaşığı şeker

Bir tatlı kaşığı tuz

Bir su bardağı sıvıyağ

Bir su bardağı maden suyu

Bir su bardağı süt 

Aldığı kadar un

ÜZERİ İÇİN:

Bir adet yumurta sarısı

YAPILIŞI:

İlk önce sütü ılık bir hal alana kadar ısıtalım.

Derin bir kabın içine mayayı ekleyin ve üzerine sütü dökerek mayayı ezin.

Maya ve süt karışımının içine şeker ilave edin ve karışımı bu şekilde 10 dakika bekletin.

Bu sürenin sonunda un hariç diğer malzemeleri ekleyerek elinizle yoğurun.

Malzemeler karışınca içine unu azar azar ekleyerek yoğurmaya devam edin.

Hamur kulak memesi kıvamına gelince üzerini bir bezle örterek bir saat kadar mayalanmasını bekletin.

Mayalanmasının ardından hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopararak elimizle yuvarlayın ve tepsiye dizin.

Oluşan bezelerin üzerine yumurta sarılarını sürerek 200 derecede üstleri kızarana kadar pişirin.

NOT:Poğaçaları bayatlamadan saklamak için piştikten sonra temiz bir beze sararak saklayın.

 

Haber Tarihi: 06 Mayıs 2018 Pazar 18:58
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