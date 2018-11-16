THY- Euroleague
0553 313 94 23

'Bu takımda oynamayan gidecek'

Teknik Direktör Vural, Adana Demirspor'u 24 yıl sonra Süper Lig'e çıkarmak için geldiğini söyledi.

16 Kasım 2018 Cuma 21:27
'Bu takımda oynamayan gidecek'

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un yeni teknik direktörü Yılmaz Vural, takımın genel durumu hakkında gözlemlerini ve planlarını anlattığı bir basın toplantısı düzenledi.

Aytaç Durak Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında Adana Demirspor'la başarılı olmak istediğini belirten Vural, 24 yıl aradan sonra mavi-lacivertli takımı yeniden Süper Lig'e çıkarmak istediğini söyledi. Vural, yapılan anlaşmanın ardından Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'la çektirdikleri fotoğrafı, sosyal medyada paylaştıktan sonra taraftardan olumlu bir tepki aldıklarını belirterek, "Taraftarın olumlu tepkisi bizi çok memnun ediyor. Bir yerde kabullenilmiş olmak çok büyük bir avantaj sağlıyor. Ben Adana Demirspor'la birlikte çok güzel şeyler yapabiliriz diye düşünüyorum" dedi.

Adanaspor'un da kendilerine yakın olan bir takım olduğuna değinen Vural, "Şehrin iki güzide takımı arasındaki husumetin bu kadar sert olmasını anlayamıyorum. Tabi ki derbi çok önemli ama bu dünyanın sonu değil. Dostuz, kardeşiz ama oynayacağımız 90 dakikada dostluk bitiyor. Maç biter, yine birbirimize sarılırız" diye konuştu.

Kazanmak için daha çok rakip kale önünde oyun oynamaları gerektiğine kanaat getirdiklerini ifade eden Vural, puan durumunun takımda neyin eksik olduğunu söylediğini belirterek, "Başkan bize 'Hocam maddi bir sorunumuz yok. Ne harcadıysak, bir o kadar daha harcarız. Senden ricamız tespitleri doğru yapalım. Takıma ne kadar ilave yapılması gerekiyorsa yapalım' dedi. Bu bir antrenör için çok güzel bir şey" ifadelerini kullandı.

'24 SAAT BU TAKIM SÜPER LİG'E ÇIKSIN DİYE ÇALIŞACAĞIZ'

Teknik ekibiyle birlikte ellerinden gelen ne varsa yapacaklarını ve Adana Demirspor'un Süper Lig'e çıkması için geldiklerinin altını çizen Vural, "Biz buraya gezmeye gelmedik. Çoğumuz İstanbul'da yaşıyoruz. Kimse oraya gitmeyecek, 24 saat bu takım Süper Lig'e çıksın diye çalışacağız. 24 sene sonra inşallah bu takımı önümüzdeki sene Süper Lig'de görürüz. Başkanımla 2 senelik sözleşme yaptık. Sözleşmedeki opsiyona göre eğer önümüzdeki sene Süper Lig'de olursak, sözleşme devam edecek. Gönül ister ki, meslek hayatımı Adana Demirspor'da sonlandırayım" şeklinde konuştu.

'BU TAKIMDA OYNAMAYAN GİDECEK'

Oyuncuları, devre arasına kadar olan maçlarda izleyeceği konusunda uyardığını belirten Vural, yapamayanları göndereceklerini sert bir dille ifade ederek, "Ben oyuncularıma çok açık bir şekilde önümüzdeki 5 maçta çok inceleyeceğimi, bana neleri varsa göstermelerini söyledim. Burada bu işi yapamayacak kim varsa gidecek. Acıması yok bu işin. Yapabilecek olanlar gelecek bu takıma ve bu takım şampiyon olacak. Bugün Hakan Kutlu burada yok. Bütün suç onun muydu acaba? O zaman ben gideceksem ben de onları da götürürüm. Burada acımasız olmak zorundayız" dedi.

Adana Demirspor Aytaç Durak Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında Yılmaz Vural ile birlikte teknik ekibi de hazır bulundu.

Haber Tarihi: 16 Kasım 2018 Cuma 21:27
  1. İstanbul
  2. Teknik Direktör Yılmaz Vural
  3. Adana Demirspor
  4. TAKIM
  5. FUTBOLCU

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    NYT: ABD'nin Suudilerle olan suç ortaklığı artık bitmeli
    1. NYT: ABD'nin Suudilerle olan suç..
    2. Evinizde sıvı sabun yapmak gayet kolay
    3. Amerika'da polis, bir elini..
    4. Sivas'ta korkunç kaza: 1 ölü, 5 yaralı
    5. Terörün yaşattığı acılara tabutla..
    6. Ah kalbim.. Nedir senden çektiğim?
    7. Motosiklet sürücüsü ölümden döndü!..
    8. Gaziantep’teki kaçak içki operasyonu:..
    9. Ankara'da piyasa değeri 120 bin lira..
    10. May’e güven oylaması isteği
    11. 7 soruna ev usulü 7 reçete
    12. Erken seçim iddiaları İsrail'i..
    13. Bu halini unutun! İşte 19 yaşındaki..
    14. New York borsası düşüşle başladı
    15. Kırklareli'nde kaçak avlanan 16 saka..
    16. AK Parti'lileri taşıyan araç kaza yaptı!
    17. 'Bu takımda oynamayan gidecek'
    18. Gerilimi tırmandıracak hamle: Rumlar..
    19. Sivas'ta devrilen TIR'daki koyunları..
    20. Hakkari'de 30 bölge ‘özel güvenlik..
    Diriliş Ertuğrul'da tarihi hata: Tarihte örnek bir şahsiyet olan Umur Bey kimdir?
    Diriliş Ertuğrul'da tarihi hata: Tarihte örnek bir şahsiyet olan Umur Bey kimdir?
    Herkes "Bu isim tamam" diyecek! AK Parti'den yerel seçim sürprizi
    Herkes "Bu isim tamam" diyecek! AK Parti'den yerel seçim sürprizi
    "Erdoğan ile Gökçek görüştü" dedi ve ekledi: Aday olabilir!
    "Erdoğan ile Gökçek görüştü" dedi ve ekledi: Aday olabilir!
    AK Parti anketinde şok detay! Erdoğan tek tek arıyor
    AK Parti anketinde şok detay! Erdoğan tek tek arıyor
    Fuat Oktay geri adım atmadı! 2 kez geldi ama...
    Fuat Oktay geri adım atmadı! 2 kez geldi ama...

    Günün Karikatürü

    16 Kasım 2018
    İki belediye başkanı görevinden uzaklaştırıldı
    İki belediye başkanı görevinden uzaklaştırıldı
    Yeni dolar hamlesi! Bugün resmen başladı
    Yeni dolar hamlesi! Bugün resmen başladı