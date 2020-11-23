'Bu sözleşmeye dikkat!'

İstanbul Sözleşmesi tartışılırken: Kadınlar hayatını kaybediyor, Eziyet edilerek öldürülüyor, Kadın cinayetlerinin üstü örtülmeye çalışılıyor. 2011 yılında İstanbul’da, imzaya açılarak güncellenen ve kadına yönelik “Ev İçi Şiddetin” önlenmesi amacıyla imzalanmış “Avrupa Konseyi Sözleşmesi” (Kısa adıyla İstanbul Sözleşmesi), 2014 yılında yürürlüğe girdi. Bu sözleşme, Ak Parti’yi ve Erdoğan’ı ciddi manada riske sokuyor.



Çok iyi biliyoruz ki Erdoğan, 2016 yılına kadar gerçek manada siyasette ve yönetimde muktedir değildi. İstanbul Sözleşmesini hazırlayıp ivedilikle meclisten geçiren, o dönemin etkin bürokratik baskı gruplarının, yani FETÖ’nün adamlarıydı. Lakin bunların isimleri ortalıkta gözükmüyor.



Öyle veya böyle, başımıza bela edilen bu virüs; bir an önce, (Şu anda muktedir olan veya öyle gözüken) hükümet tarafından verilen kesin çözüm sözleri üzere, derhal gözden geçirilmeli ve mutlaka ortadan kaldırılmalıdır. Bu iş sürüncemede kalırsa eğer, kriz daha da derinleşecek ve (Allah korusun) Sayın Erdoğan’ın siyasi hayatı, Mesut Yılmaz örneğinde olduğu gibi, büyük bir darbe alacaktır.