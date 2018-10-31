Filistinli vaizden Mescid-i Aksa'da Kaşıkçı, Muhammed b. Selman ve Trump sözleri

yeniakit.com.tr Mescid-i Aksa’da vaaz eden Filistinli vaiz Şeyh Ebu Musab el-Hadra, Muhammed bin Selman’ın güpegündüz kendi elçiliğinde cinayet işlemekle aptallık yaptığını söyledi. El-Hadra ayrıca, Trump’ın onların efendisi olup, Arapları köle olarak gördüğünü kaydetti.

“İbni Selman Suudi Arabistan’ı Salak Gibi Gösteriyor”

Şeyh Ebu Musab el-Hadra’nın sözleri şu şekilde oldu:

“Ey Müslümanlar, birkaç gündür medya aralıksız olarak Türkiye’deki Suud büyükelçiliğinde meydana gelen suikast hakkında konuştu. Medya bu konu ve bin Selman’ın aptallığı hakkında konuşmayı kesmedi. İbni Selman için kendi büyükelçiliğinde, kendi çöplüğünde bir adama suikast yapmak ne biçim bir aptallıktır!”

“İbni Selman’ın temsil ettiği Suudi Arabistan silahlara ve ecnebi askeri ve güvenlik danışmanlarına hudutsuz yatırım yapıyor. Tüm bunların üstüne İbni Selman, kendi elçiliğinden güpegündüz bir adamı katlederek Suudi Arabistan çok aptal durumuna düşürüyor. Yalnız bir suikastı bile profesyonelce yürütemiyorlar.”

“Trump Arapları Köle Olarak Görüyor”

“Bu cinayeti desteklemiyoruz. Müslümanların katliamlarını ve kanlarının dökülmesini desteklemiyoruz. Bu işler ancak acımasızlara, katillere, hırsızlara ve eşkıyalara yakışır.”

“Beyaz Saray’daki efendileri Suudi Arabistan’ın işine bakmak istemediğini söyledi, ancak sipariş emirleri var. Trump bir kapitalist. Feodal bir lord. Bir tüccar. Arapları, Müslümanları, İbni Selman’ı ve Körfez’i köleleştiriyor. Onları kendi çiftliğindeki köleler olarak görüyor.”