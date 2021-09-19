Bu soytarılığa kim 'dur' diyecek? Metrobüsün üzerinde tehlikeli yolculuk!

Birtakım çevrelerin, 'fenomen' diyerek gençlere rol model olarak pazarladığı Youtuberlar şov uğruna 'soytarılık' yapmayı sürdürüyor. Sosyal medya hesabından sürekli olarak tehlikeli videolar paylaşan Yunus Emre Özer, şimdi de metrobüsün üzerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinden Asya kıtasına geçti. Yaptığı çılgınlıkların ardı arkası kesilmeyen genç, hem kendi güvenliğini hem metrobüste bulunanların güvenliğine hiçe saydığı o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Youtuber, polis ekliplerinde daha sonra yakalandı.

Daha önce Merter durağından metrobüsün üstüne atlayan Youtuber Yunus Emre Özer yaptığı skandallarla büyük tepki toplamaya devam ediyor.

Tehlikeli şovları yüzünden 2 kere gözaltına alındı

Özer, arkadaşının yardımıyla Sultangazi Cebeci otobüs durağındaki bir otobüsün üzerine tırmanarak üstünde yatarak gizlendikten sonra 12 durak gitmişti ve geçtiğimiz ay da Galata Köprüsü’nden seyir halinde olan bir geminin üstüne de atlamıştı. Yaptığı tehlikeli şovlar sonrasında Özer, polis ekipleri tarafından 2 kez gözaltına alındıktan sonra idari ve adli işlemleri yapılmasının ardından serbest bırakılmıştı.

Avrupa'dan bindi Asya'da indi

Ancak sosyal medyada paylaşım yapmak için tehlikeli şovlarına devam eden o genç, bu kez akıl almaz bir yolculuğa imza attı. Arkadaşı ile birlikte Okmeydanı Hastane metrobüs durağına gelen genç, önce durağın üzerine tırmanarak saklandı. Metrobüsün durağa yanaşmasıyla bir anda metrobüsün üzerine atlayan genç, yatarak üstünde gizlendi.

Kendi hayatını ve metrobüs sürüş güvenliğini tehlikeye atan genç, Söğütlüçeşme istikametine doğru seyretmeye başladı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsünü metrobüsün üstünde geçmeyi amaçlayan genç, Avrupa yakasından köprüye girdikten sonra Asya kıtasındaki ilk durakta indi.

Tehlikeli anları kameraya çekti

O anları kaydeden çılgın genç, yolculuğu metrobüsün üstünde yatarak geçirdi. Yürekleri ağza getiren genç, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istasyonuna gelince metrobüsten durağa atladı. Vatandaşların şaşkın bakışları arasında yürüyen genç, güvenlik görevlisinin kendisini fark edip kovalamaya başlamasının ardından koşarak kaçmaya başladı.

Genç, kendi hayatını ve metrobüs sürüş güvenliğini tehlikeye attığı o anları ise sosyal medyada paylaştı.

Ekipler tarafından yakalandı

Yaptığı tehlikeli davranışlarının ardından Yunus Emre Ö. Sivil Trafik Ekipler Amirliği tarafından yakalandı. Adrenalin tutkunu genç, ‘trafik güvenliğini tehlikeye sokma’ suçundan adli işlem yapılmak üzere Çağlayan Polis Merkezi'ne teslim edildi.