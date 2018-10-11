Bu sorun artık çözülmeli!

Barış Say Okur Postası “İzmir’de boşanan bir çiftin velayet davasında tanıkların bir kısmı baba, bir kısmı anne lehine ifade verdi. Anne ve baba arasındaki çıkar çatışması ihtimalini dikkate alan hakim, 7 yaşındaki çocuk için kayyım atanmasına karar verdi” diye gazetemiz Akit’te bu haberi okuyunca içim sızladı.. Allah aşkına anne babanın inadı yüzünden arada kalan bu masum çocuğun suçu ne? Yetkililer bu soruna çözüm bulsun, bu sorunun çözümü için elbette aile olmak önemli ama dediğimiz gibi arada kalan masum çocuğun hiç ama hiç suçu yok!..