Bu sonuç tartışılır

Hafta içinde açıklanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı sayısal verileri, yıllardır gündeme gelen performans tartışmalarını bir kez daha alevlendirdi. Adaylar, bu yıl da Temel Yeterlilik Testi’nde (TYT) en iyi performansı Türkçe’de, en düşükse Fen’de gösterdi. Alan Yeterlilik Testleri’nde (AYT) en yüksek ortalamalar coğrafyada yakalanırken; fizik, kimya ve biyolojide 10 sorudan birini bile doğru cevaplandıramamaları performansın ne derece düşük olduğunu ortaya koydu. AYT Matematik testinde soruların yaklaşık yüzde 88’inin doğru işaretlenememesi ise eğitim sistemiyle ilgili eleştirilerin haklılığını ortaya koyacak bir belge niteliğinde. TYT’de 14 bin 971 adayın hiçbir soruyu yapamayarak sıfır çekmesi de üniversite sıralarına hazırlanmadaki yetersizliği ortaya koydu.

Rakamların diliyle

2 milyon 390 bin 491 adayın girdiği TYT’de 14 bin 971 aday sıfır çekti. AYT’ye 1 milyon 880 bin 800 aday katıldı. Yabancı Dil Testi’nde (YDT) ise 113 bin 956 aday ter döktü.

-YKS’nin ilk oturumu olan TYT’de tüm adayların en başarılı olduğu test Türkçe. 40 sorunun yer aldığı testte adaylar, yaklaşık 15 soruyu doğru yanıtladı. Yani bu soruların yüzde 37’sini yapabildiler. Onu yüzde 33’lük başarıyla Sosyal Bilimler takip etti.

-Adaylar, TYT’de en düşük başarıyı 20 sorunun yöneltildiği Fen Bilimleri testinde gösterdi. Yaklaşık 3 soruyu, yani soruların yüzde 11’ini doğru cevapladılar. 40 soruluk matematik testinde soruların yüzde 14’ü doğru işaretlendi. Yani yaklaşık 6 soruyu doğru bildiler.

-AYT’de ise adaylar en iyi başarıyı, yüzde 36’lık doğru cevap oranıyla 6 sorunun yer aldığı Coğrafya-1 testinde elde etti. Adaylar bu testte soruların 2.184’ünü yanıtlayabildi. Bu testi yüzde 22 ile Coğrafya-2 ve yüzde 21 ile Felsefe grubu ile Türk Dili ve Edebiyatı takip etti.

Fizik ve kimyada döküldüler

-AYT’de en başarısız testler kimya ve fizik oldu. Adaylar, her iki testte de soruların sadece yüzde 7’sini doğru işaretledi. 14 soruluk fizikte ve 13 soruluk kimyada yaklaşık 1 net elde edildi. Biyolojide doğru sayısıysa 1.5 neti bulmadı. 40 soruluk matematik testinde soruların yüzde 12’si yanıtlanabildi. Adaylar bu testte yaklaşık 5 net yaptı.

Dörtte biri başarısız

TYT’de adayların yüzde 74.16’sı yani 1 milyon 761 bin 392’si 150 puan barajını geride bırakarak, önlisans programı seçme hakkı kazandı. Kadınlarda bu oran yüzde 77.21; erkeklerde ise 71.24 oldu.