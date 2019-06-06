Bu sezon gençler fazla forma şansı bulamadı
Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunda 1998 ve daha sonra doğumlu 28 futbolcu şans buldu- 2018-2019 sezonu, son 5 yılda takımların genç isimlere en az forma verdiği sezon oldu06 Haziran 2019 Perşembe 12:35
İZMİR (AA) - ALİ KORKMAZ - Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunda genç futbolculara fazla forma şansı verilmedi.
Süper Lig'de Galatasaray'ın şampiyonluğuyla tamamlanan sezonda 1 Ocak 1998 ve daha sonra doğan 28 futbolcu şans buldu.
Ligde 14 ekip, 21 yaş ve altında forma giyen futbolcuları sahaya sürerken, Bursaspor ve Galatasaray'da bu kriterlere uygun dörder oyuncu dikkati çekti.
Bu ekipleri üçer futbolcuyla Fenerbahçe, Kasımpaşa ve Kayserispor, ikişer oyuncuyla Antalyaspor ve Trabzonspor, birer futbolcuyla Atiker Konyaspor, Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Evkur Yeni Malatyaspor, Göztepe ve MKE Ankaragücü izledi.
Genç isimler içinde en fazla süreyi Aytemiz Alanyaspor'dan İtalyan ekibi Sassuolo'ya transfer olan Merih Demiral, Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür, Antalyaspor'dan Doğukan Sinik ile Almanya'nın Stuttgart takımına transfer olan Galatasaray'dan Ozan Kabak aldı.
- Son 5 yıldaki en az genç futbolcu sayısı
Süper Lig'de 28 genç oyuncuya şans verilen 2018-2019 sezonu, son 5 yılda gençlerin en az süre aldığı sezon oldu.
Geçen sezon 40 genç ismin şans bulduğu ligde 2016-2017'de 37, 2015-2016'da 47 ve 2014-2015'te ise 43 genç futbolcu sahada yer aldı.
Süper Lig'de son 5 sezonda forma giyen genç oyuncuların performansı şöyle:
|Sezon
|Futbolcu
|Süre
|Sarı
|Kırmızı
|Gol
|2018-2019
|28
|8230
|22
|1
|7
|2017-2018
|40
|13393
|28
|3
|18
|2016-2017
|37
|16015
|32
|1
|27
|2015-2016
|47
|18748
|43
|2
|29
|2014-2015
|43
|18145
|33
|4
|23
|TOPLAM
|195
|74531
|158
|11
104
- En fazla süre alan genç isimler
Ligde son 5 sezonda en fazla süre alan 10 genç Türk futbolcu şunları:
|Sezon
|Takım
|Futbolcu
|Doğum Tarihi
|Maç
|Süre
|Sarı
|Kırmızı
|Gol
|2014-2015
|Bursaspor
|Ozan Tufan
|23.03.1995
|32
|2799
|9
|0
|3
|2014-2015
|Gençlerbirliği
|Ahmet Yılmaz Çalık
|26.02.1994
|29
|2576
|9
|1
|0
|2016-2017
|Medipol Başakşehir
|Cengiz Ünder
|14.07.1997
|32
|2511
|5
|0
|7
|2017-2018
|Trabzonspor
|Yusuf Yazıcı
|29.01.1997
|33
|2465
|4
|1
|10
|2015-2016
|Gençlerbirliği
|İrfan Can Kahveci
|15.07.1995
|32
|2054
|5
|0
|3
|2017-2018
|Trabzonspor
|Abdülkadir Ömür
|25.06.1999
|29
|1939
|1
|0
|3
|2015-2016
|Gaziantepspor
|Orkan Çınar
|29.01.1996
|31
|1914
|0
|0
|3
|2016-2017
|Bursaspor
|Kubilay Kanatsızkuş
|28.03.1997
|29
|1801
|1
|0
|6
|2015-2016
|Sivasspor
|Beykan Şimşek
|01.01.1995
|25
|1698
|4
|1
|4
|2016-2017
|Bursaspor
|Ertuğrul Ersoy
|13.02.1997
|20
|1594
|5
|1
|1
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