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Bu sezon gençler fazla forma şansı bulamadı

Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunda 1998 ve daha sonra doğumlu 28 futbolcu şans buldu- 2018-2019 sezonu, son 5 yılda takımların genç isimlere en az forma verdiği sezon oldu

06 Haziran 2019 Perşembe 12:35
Bu sezon gençler fazla forma şansı bulamadı

İZMİR (AA) - ALİ KORKMAZ - Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunda genç futbolculara fazla forma şansı verilmedi.

Süper Lig'de Galatasaray'ın şampiyonluğuyla tamamlanan sezonda 1 Ocak 1998 ve daha sonra doğan 28 futbolcu şans buldu.

Ligde 14 ekip, 21 yaş ve altında forma giyen futbolcuları sahaya sürerken, Bursaspor ve Galatasaray'da bu kriterlere uygun dörder oyuncu dikkati çekti.

Bu ekipleri üçer futbolcuyla Fenerbahçe, Kasımpaşa ve Kayserispor, ikişer oyuncuyla Antalyaspor ve Trabzonspor, birer futbolcuyla Atiker Konyaspor, Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Evkur Yeni Malatyaspor, Göztepe ve MKE Ankaragücü izledi.

Genç isimler içinde en fazla süreyi Aytemiz Alanyaspor'dan İtalyan ekibi Sassuolo'ya transfer olan Merih Demiral, Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür, Antalyaspor'dan Doğukan Sinik ile Almanya'nın Stuttgart takımına transfer olan Galatasaray'dan Ozan Kabak aldı.


- Son 5 yıldaki en az genç futbolcu sayısı


Süper Lig'de 28 genç oyuncuya şans verilen 2018-2019 sezonu, son 5 yılda gençlerin en az süre aldığı sezon oldu.

Geçen sezon 40 genç ismin şans bulduğu ligde 2016-2017'de 37, 2015-2016'da 47 ve 2014-2015'te ise 43 genç futbolcu sahada yer aldı.

Süper Lig'de son 5 sezonda forma giyen genç oyuncuların performansı şöyle:

SezonFutbolcuSüreSarıKırmızıGol
2018-20192882302217
2017-2018401339328318
2016-2017371601532127
2015-2016471874843229
2014-2015431814533423
TOPLAM1957453115811

104


- En fazla süre alan genç isimler

Ligde son 5 sezonda en fazla süre alan 10 genç Türk futbolcu şunları:

SezonTakımFutbolcuDoğum TarihiMaçSüreSarıKırmızıGol
2014-2015BursasporOzan Tufan23.03.1995322799903
2014-2015GençlerbirliğiAhmet Yılmaz Çalık26.02.1994292576910
2016-2017Medipol BaşakşehirCengiz Ünder14.07.1997322511507
2017-2018TrabzonsporYusuf Yazıcı29.01.19973324654110
2015-2016Gençlerbirliğiİrfan Can Kahveci15.07.1995322054503
2017-2018TrabzonsporAbdülkadir Ömür25.06.1999291939103
2015-2016GaziantepsporOrkan Çınar29.01.1996311914003
2016-2017BursasporKubilay Kanatsızkuş28.03.1997291801106
2015-2016SivassporBeykan Şimşek01.01.1995251698414
2016-2017BursasporErtuğrul Ersoy13.02.1997201594511



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Haber Tarihi: 06 Haziran 2019 Perşembe 12:35
  1. Futbol
  2. genç futbolcu
  3. performans
  4. SÜPERLİG

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