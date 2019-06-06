Bu sezon gençler fazla forma şansı bulamadı

İZMİR (AA) - ALİ KORKMAZ - Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunda genç futbolculara fazla forma şansı verilmedi.



Süper Lig'de Galatasaray'ın şampiyonluğuyla tamamlanan sezonda 1 Ocak 1998 ve daha sonra doğan 28 futbolcu şans buldu.



Ligde 14 ekip, 21 yaş ve altında forma giyen futbolcuları sahaya sürerken, Bursaspor ve Galatasaray'da bu kriterlere uygun dörder oyuncu dikkati çekti.



Bu ekipleri üçer futbolcuyla Fenerbahçe, Kasımpaşa ve Kayserispor, ikişer oyuncuyla Antalyaspor ve Trabzonspor, birer futbolcuyla Atiker Konyaspor, Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Evkur Yeni Malatyaspor, Göztepe ve MKE Ankaragücü izledi.



Genç isimler içinde en fazla süreyi Aytemiz Alanyaspor'dan İtalyan ekibi Sassuolo'ya transfer olan Merih Demiral, Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür, Antalyaspor'dan Doğukan Sinik ile Almanya'nın Stuttgart takımına transfer olan Galatasaray'dan Ozan Kabak aldı.







- Son 5 yıldaki en az genç futbolcu sayısı







Süper Lig'de 28 genç oyuncuya şans verilen 2018-2019 sezonu, son 5 yılda gençlerin en az süre aldığı sezon oldu.



Geçen sezon 40 genç ismin şans bulduğu ligde 2016-2017'de 37, 2015-2016'da 47 ve 2014-2015'te ise 43 genç futbolcu sahada yer aldı.



Süper Lig'de son 5 sezonda forma giyen genç oyuncuların performansı şöyle:

Sezon Futbolcu Süre Sarı Kırmızı Gol 2018-2019 28 8230 22 1 7 2017-2018 40 13393 28 3 18 2016-2017 37 16015 32 1 27 2015-2016 47 18748 43 2 29 2014-2015 43 18145 33 4 23 TOPLAM 195 74531 158 11 104





- En fazla süre alan genç isimler

Ligde son 5 sezonda en fazla süre alan 10 genç Türk futbolcu şunları:

Sezon Takım Futbolcu Doğum Tarihi Maç Süre Sarı Kırmızı Gol 2014-2015 Bursaspor Ozan Tufan 23.03.1995 32 2799 9 0 3 2014-2015 Gençlerbirliği Ahmet Yılmaz Çalık 26.02.1994 29 2576 9 1 0 2016-2017 Medipol Başakşehir Cengiz Ünder 14.07.1997 32 2511 5 0 7 2017-2018 Trabzonspor Yusuf Yazıcı 29.01.1997 33 2465 4 1 10 2015-2016 Gençlerbirliği İrfan Can Kahveci 15.07.1995 32 2054 5 0 3 2017-2018 Trabzonspor Abdülkadir Ömür 25.06.1999 29 1939 1 0 3 2015-2016 Gaziantepspor Orkan Çınar 29.01.1996 31 1914 0 0 3 2016-2017 Bursaspor Kubilay Kanatsızkuş 28.03.1997 29 1801 1 0 6 2015-2016 Sivasspor Beykan Şimşek 01.01.1995 25 1698 4 1 4 2016-2017 Bursaspor Ertuğrul Ersoy 13.02.1997 20 1594 5 1 1







