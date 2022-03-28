Ramazan ayına sayılı günler kaldı. Huzur ve bereketin ayı ramazan gelmeden önce ise her yıl olduğu gibi pek çok kişi “Bu sene kaç saat oruç tutacağız?” sorusuna cevap aranıyor.

Bu sene kaç saat oruç tutulacak? 2022 kaç saat oruç tutulacak?

1 Nisan'ı 2 Nisan'a bağlayan gece sahura kalkılacak. 2 Nisan Cumartesi akşamı ise oruçlar açılacak. Pek çok kişi toplamda kaç saat oruç tutulacağını araştırıyor. Bölge, ülke ve şehirler göz önünde bulundurulduğunda dakika bazlı farklılık olsa da ortalama 15 saat oruç tutulacak.

Üç ayların başlangıcı 2 Şubat 2022

Regaib kandili 3 Şubat 2022

Miraç kandili 27 Şubat 2022

Berat kandili 17 Mart 2022

Ramazan başlangıcı 2 Nisan 2022

Kadir Gecesi 27 Nisan 2022

Ramazan bayramı arifesi 1 Mayıs 2022

Ramazan bayramı 1.gün 2 Mayıs 2022

Ramazan bayramı 2.gün 3 Mayıs 2022

Ramazan bayramı 3.gün 4 Mayıs 2022

Kurban bayramı arifesi 8 Temmuz 2022

Kurban bayramı 1.gün 9 Temmuz 2022

Kurban bayramı 2.gün 10 Temmuz 2022

Kurban bayramı 3.gün 11 Temmuz 2022

Kurban bayramı 4.gün 12 Temmuz 2022

Hicri yılbaşı 30 Temmuz 2022

Aşure günü 8 Ağustos 2022

Mevlid kandili 7 Ekim 2022