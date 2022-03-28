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Oruç Bu sene kaç saat oruç tutulacak? 2022 kaç saat oruç tutulacak?
Oruç

Bu sene kaç saat oruç tutulacak? 2022 kaç saat oruç tutulacak?

Mübarek ramazan ayı 2 Nisan Cumartesi günü başlayacak. Pek çok kişi ise bu yıl kaç saat oruç tutulacağını araştırmaya başladı. Peki, kaç saat oruç tutacağız 2022:

Yeniakit Publisher
2022-03-28 21:39:00 -
Bu sene kaç saat oruç tutulacak? 2022 kaç saat oruç tutulacak?

Ramazan ayına sayılı günler kaldı. Huzur ve bereketin ayı ramazan gelmeden önce ise her yıl olduğu gibi pek çok kişi “Bu sene kaç saat oruç tutacağız?” sorusuna cevap aranıyor.

Bu sene kaç saat oruç tutulacak? 2022 kaç saat oruç tutulacak?

1 Nisan'ı 2 Nisan'a bağlayan gece sahura kalkılacak. 2 Nisan Cumartesi akşamı ise oruçlar açılacak. Pek çok kişi toplamda kaç saat oruç tutulacağını araştırıyor. Bölge, ülke ve şehirler göz önünde bulundurulduğunda dakika bazlı farklılık olsa da ortalama 15 saat oruç tutulacak.

Üç ayların başlangıcı       2 Şubat 2022

Regaib kandili                    3 Şubat 2022

Miraç kandili                      27 Şubat 2022

Berat kandili                      17 Mart 2022

Ramazan başlangıcı         2 Nisan 2022

Kadir Gecesi                      27 Nisan 2022

Ramazan bayramı arifesi              1 Mayıs 2022

Ramazan bayramı 1.gün               2 Mayıs 2022

Ramazan bayramı 2.gün               3 Mayıs 2022

Ramazan bayramı 3.gün               4 Mayıs 2022

Kurban bayramı arifesi  8 Temmuz 2022

Kurban bayramı 1.gün   9 Temmuz 2022

Kurban bayramı 2.gün   10 Temmuz 2022

Kurban bayramı 3.gün   11 Temmuz 2022

Kurban bayramı 4.gün   12 Temmuz 2022

Hicri yılbaşı                         30 Temmuz 2022

Aşure günü                        8 Ağustos 2022

Mevlid kandili                    7 Ekim 2022

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