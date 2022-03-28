Bu sene kaç saat oruç tutulacak? 2022 kaç saat oruç tutulacak?
Mübarek ramazan ayı 2 Nisan Cumartesi günü başlayacak. Pek çok kişi ise bu yıl kaç saat oruç tutulacağını araştırmaya başladı. Peki, kaç saat oruç tutacağız 2022:
Ramazan ayına sayılı günler kaldı. Huzur ve bereketin ayı ramazan gelmeden önce ise her yıl olduğu gibi pek çok kişi “Bu sene kaç saat oruç tutacağız?” sorusuna cevap aranıyor.
Bu sene kaç saat oruç tutulacak? 2022 kaç saat oruç tutulacak?
1 Nisan'ı 2 Nisan'a bağlayan gece sahura kalkılacak. 2 Nisan Cumartesi akşamı ise oruçlar açılacak. Pek çok kişi toplamda kaç saat oruç tutulacağını araştırıyor. Bölge, ülke ve şehirler göz önünde bulundurulduğunda dakika bazlı farklılık olsa da ortalama 15 saat oruç tutulacak.
Üç ayların başlangıcı 2 Şubat 2022
Regaib kandili 3 Şubat 2022
Miraç kandili 27 Şubat 2022
Berat kandili 17 Mart 2022
Ramazan başlangıcı 2 Nisan 2022
Kadir Gecesi 27 Nisan 2022
Ramazan bayramı arifesi 1 Mayıs 2022
Ramazan bayramı 1.gün 2 Mayıs 2022
Ramazan bayramı 2.gün 3 Mayıs 2022
Ramazan bayramı 3.gün 4 Mayıs 2022
Kurban bayramı arifesi 8 Temmuz 2022
Kurban bayramı 1.gün 9 Temmuz 2022
Kurban bayramı 2.gün 10 Temmuz 2022
Kurban bayramı 3.gün 11 Temmuz 2022
Kurban bayramı 4.gün 12 Temmuz 2022
Hicri yılbaşı 30 Temmuz 2022
Aşure günü 8 Ağustos 2022
Mevlid kandili 7 Ekim 2022