"Bu sene de turizm sayısında çok ciddi artış bekliyoruz"

MUĞLA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Bu sene de yine turizm sayısında çok ciddi artış bekliyoruz. Önemli olan gelir artışı aslında bizim için turist artışının yanı sıra." dedi.

Bakan Ersoy, Bodrum Kalesi'nin restorasyon çalışmalarını inceledi, yetkililerden bilgi aldı.

Daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Ersoy, bu sezona yetiştirileceğini taahhüt ettikleri kaleyi, gerekli incelemeleri yerinde yapmak için ziyaret ettiklerini söyledi.

Bodrum'un kültür şehri olduğuna dikkati çeken Ersoy, kaledeki sahne bölümünü de 1 Haziran'dan önce tekrar yerine monte edeceklerini bildirdi.

Ersoy, Bodrum Kalesi'nin yeniden eski canlılığına kavuşacağını vurgulayarak, "Güzel sanatlar ve opera bölümüne de bu yaz bu sahnenin açılması sebebiyle ilave turneleri buraya kaydırmaları talimatını verdim. Bu yaz kale içi özellikle Bakanlığımızın da desteklediği çok yoğun bir aktivite alanı haline gelecek. Kale içi ve Bodrum merkezinin canlanması için de çok faydalı olacağını düşünüyorum." diye konuştu.

- "Bodrum için çok iyi bir sezon bekliyorum"

Söz verdikleri gibi Bodrum Kalesi'nin birinci etabını 18 Mayıs'a yetiştireceklerini anlatan Ersoy, "Birinci etaplık yüzde 60'lık kısmını, 15-18 Mayıs arası, Dünya Müzeler Günü'nde açacağız." ifadesini kullandı.

Ersoy, "turizm sezonu" ile ilgili soruya, "Türkiye genelinde beklentiler çok yüksek. Geçen seneyi çok ciddi artışla kapatmıştık. Bu sene de yine turizm sayısında çok ciddi artış bekliyoruz. Önemli olan gelir artışı aslında bizim için turist artışının yanı sıra. Bu sene Ege, Antalya'ya göre Türk turist satışlarında daha yoğun. Bodrum için çok iyi bir sezon bekliyorum." yanıtını verdi.

Bodrum Kalesi'nin kruvaziyer destinasyonları arasında olduğunu ifade eden Ersoy, kalenin, kruvaziyerle gelen turistlerin ziyaretine de açılacağını dile getirdi.

Bu tarz hızlandırılmış projelere devam edeceklerini anlatan Ersoy, "Kalan ikinci etabı da 18 Mayıs 2020'ye kesinlikle yetiştireceğiz. Finansal desteği de hızlandırıyoruz. Bodrum'u yavaş yavaş kazanacağız. Bodrum'da kapsamlı bir müzeye ihtiyacımız var. Başkanımız bize bir yer gösterdiği zaman Bodrum içine güzel bir su altı müzesi de yapacağız." dedi.

Ersoy, Bodrum Deniz Ticaret Odası ile temas halinde olduklarını ve deniz turizmi için gerekli desteği vermek istediklerini söyledi.

Bodrum'da turizm sezonunun daha çok uzaması gerektiğine işaret eden Ersoy, konsantrasyonlarını bu yönde yoğunlaştırdıklarını bildirdi.

- "Gerçek turizm, villa turizmi değil"

AK Parti Bodrum Belediye Başkanı Adayı Tahir Ateş ile değerlendirmelerde bulunduklarını da belirten Ersoy, şunları kaydetti:

"Bodrum'un sorunlarını görüştük. Özellikle Bodrum'un sezonu uzatmakla ilgili sorunlarıyla alakalı Bakanlık olarak ne yapabiliriz, neleri devreye almamız lazım, ona gayret edeceğiz. Gerçek turizm, villa turizmi değil. Bizim Bodrum'u tek tip turizmden kurtarmamız lazım. 21 Mart'ta yeniden gelip, hazırlanan projeleri inceleyeceğim. Bu projeleri nasıl destekleyebiliriz, bunlarla ilgili kararları da alacağız. Bodrum'un acil çözülmesi gereken altyapı sorunları var. Bunlarla ilgili de tespitlerimizi yapacağız, buna nasıl dahil olabiliriz, bunu görüşeceğiz. Bu iş öncelikle belediyelerin görevi ancak biz destek olmazsak Bodrum bunun altından kalkacak durumda değil."

- "Maalesef seçim öncesi böyle fırsatçılar oluşuyor"

Ersoy, "Gündoğan Çetili Burnu'nda bir firmaya ait yapımı devam eden projenin durdurulup mühürlenmesine ilişkin" soru üzerine de şunları söyledi:

"Gündoğan'da bir firmanın, ruhsatsız, izinsiz ilave inşaat ve dolgular yaptığı bilgisi bize ulaştı ve Valiliğimizden durdurulmasını talep ettim. Valiliğimiz gerekli mühürleme işlemini yaptı. Maalesef seçim öncesi böyle fırsatçılar oluşuyor. Kapadokya'da da yaşandı böyle şeyler, burada da yaşandı. Sonunda nereye gittiğini gördük böyle olayların. Fırsatçılara izin vermeyeceğiz. Mühürleme işlemini yaptık, bugün de suç duyurularımızı yapıyoruz. Bakanlık olarak takip edeceğiz. Türkiye'de herkesin yasalara uygun yatırım yapması lazım, inşaat yapması lazım. Gelen her talebi de kontrol edip değerlendirerek, sonuçlandıracağız."

Bakan Ersoy, daha sonra beraberindekilerle Bodrum turu yaparak, esnafı ziyaret etti. Bir durakta oturan Ersoy, taksicilerle sohbet edip, sorunlarını dinledi. Daha sonra Bodrum otobüs terminaline yürüyen Ersoy, burada da esnafla sohbet etti.