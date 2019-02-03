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"Bu şehri ve ilçeleri kardeşçe kucaklayıp ileriye taşıyacağız"

CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş:- "Seçimi kazanmak, zafer kazanmak değil bizim için. Zafer savaşta olur. Biz hiçbir ayrım yapmadan, 5,5 milyon Ankaralı ile bu şehri ve ilçeleri kardeşçe kucaklayıp ileriye taşıyacağız"

03 Şubat 2019 Pazar 15:07
"Bu şehri ve ilçeleri kardeşçe kucaklayıp ileriye taşıyacağız"

ANKARA (AA) - CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, "Seçimi kazanmak, zafer kazanmak değil bizim için. Zafer savaşta olur. Biz hiçbir ayrım yapmadan, 5,5 milyon Ankaralı ile bu şehri ve ilçeleri kardeşçe kucaklayıp ileriye taşıyacağız." ifadesini kullandı.

Mansur Yavaş Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre Yavaş, Akyurt'ta "Mansur Yavaş Gönüllüleri" ile kahvaltıda bir araya geldi.

Buradaki konuşmasında Yavaş, Akyurt'ta arazilerin toplulaştırma projeleri olduğunu, otopark, temiz hava ve su, altyapı, imar gibi sorunların bulunduğunu belirtti.

Meslek kurslarını çoğaltıp gençlere meslek edindireceklerini, aynı zamanda da işletmelerin eleman sorununa da çözüm bulacaklarını vurgulayan Yavaş, Akyurt'ta bulunan besicilik ve tarım alanı için belediyede bir destek merkezi kurulacağını aktardı.

Yavaş, Avrupa Birliği ve devlet fonlarından yararlanmak isteyen besicilere ve çiftçiye, uzmanların yardımcı olacağını ifade etti.

Yapılan bütün harcamaların, su faturalarının arkasında yer alacağını belirten Yavaş, Türkiye'de ilk kez uygulanacak bu yöntemle vergilerin nereye gittiğinin kalem kalem görebileceğini bildirdi.

Yavaş, geçen yıl temeli atılan Akyurt Fuar Alanı'nın en kısa sürede hizmete açılması için Ankara Büyükşehir Belediyesinin tüm imkanlarını seferber edeceğinin sözünü verdi.

- "Oy veren vermeyen herkese eşit hizmet vereceğiz"

Gerginlik ve çekişmelerden herkesin yorulduğunu vurgulayan Yavaş, şunları kaydetti:

"Seçimi kazanmak, zafer kazanmak değil bizim için. Zafer savaşta olur. Biz hiçbir ayrım yapmadan, 5,5 milyon Ankaralı ile bu şehri ve ilçeleri kardeşçe kucaklayıp ileriye taşıyacağız. Oy veren vermeyen herkese eşit ve adil bir hizmet vermeyi, izzet, şeref ve kul hakkının gereği sayacağız. Karşımızdakini herhangi bir partinin taraftarı olarak değil, tüm kimliklerinden arınmış sadece insan olarak göreceğiz ve hizmet edeceğiz."

Programın ardından Yavaş, AK Parti ve MHP'nin seçim irtibat bürolarını ziyaret etti. Mansur Yavaş ve beraberindeki heyet Akyurt seçim koordinasyon merkezlerinin açılışlarını da yaptı.

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Haber Tarihi: 03 Şubat 2019 Pazar 15:07
  1. akyurt
  2. Mansur Yavaş
  3. seçim

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