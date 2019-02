Bu şehirde sokak hayvanları minikler sayesinde aç kalmayacak

Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası İlkokulunda bulunan 810 minik öğrenci öğle arasında bir araya gelip hayvanlar için hazırladıkları mamaları sokak sokak dağıttı.

Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası İlkokulu aile birliği ve öğrenciler tarafından sokak hayvanlarına yönelik farkındalığı artırmak amacıyla 810 öğrenci tarafından etkinlik gerçekleştirildi. Veliler, öğretmenler ve öğrenciler tarafından hayvan mamaları okul bahçesine getirilerek, paketleme yapıldı. Okul aile birliği ve velileri, büyük paketlerde bulunan mamaları 810 öğrenciye paylaştırarak, öğrenci gruplarına dağıttı. Mamaları alan öğrenciler sokakta bulunan hayvanları kendi elleriyle besledi.

"İnsana hayvana değer veren her türlü canlıya da değer verir"

Okul Müdürü Ahmet Faruk Çiftçi konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Ticaret ve Sanayi İlkokulu olarak, ’Ben Hayvan Dostuyum’ projesi okul aile birliği tarafından 810 öğrenci birbiriyle hayvan sevgisini herkese yayması amacıyla ve onları hayvan barınağına götürmek, onlarla birlikte hayvanları beslememiz, kedi, köpek, kuş her türlü canlı hayvan sevgisini okulumuzda ve çocuklarımızda aşılamayı amaçlıyoruz. Bu amaçta okul aile birliği olarak, sınıf temsilcileri ve sponsorlarımız aracılığıyla kedilere, köpeklere hayvan yemi getirilmiş olup, paketleme işlemlerimizden sonra çekiliş ile sınıflarımız hayvan barınağına gidecekler ve hayvanları besleyecekler. Doğada olan susuz, yemeksiz her türlü canlıyı beslemek için bu faaliyeti yapıyoruz. İnsana hayvana değer veren her türlü canlıya da değer verir anlayışından da yola çıkarak, Ticaret ve Sanayi İlkokulu olarak, bu tür etkinliklerimiz çocuklarımız yararına bu şekilde devam edecek" diye konuştu.

Hayvanları besleyen öğrenciler ise, "Hayvanlar çoğu zaman özellikle yaz aylarında susuyorlar. Biz onlara yiyecek verdik. Bizler bunları zaten her zaman yapıyoruz. Beslemeyi de devam ettirmek istemekteyim" dedi.