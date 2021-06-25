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Korona Virüs Bu şehirde de görüldü Testi pozitif çıkan kadının ‘delta’ varyantlı olduğu tespit edildi
Korona Virüs

Bu şehirde de görüldü Testi pozitif çıkan kadının ‘delta’ varyantlı olduğu tespit edildi

Ordu'da, koronavirüs testi pozitif çıkan Azerbaycan uyruklu kadının 'Delta' varyantı virüs taşıdığı tespit edildi. Bunun üzerine kadının oturduğu site başta olmak üzere temas ettiği 56 kişi karantina altına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-06-25 15:15:00 -
Bu şehirde de görüldü Testi pozitif çıkan kadının ‘delta’ varyantlı olduğu tespit edildi

Edinilen bilgiye göre, Gölevi Mahallesi’nde bulunan bir sitede yaşayan Azerbaycan uyruklu bir kadının, yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Yapılan inceleme sonucu test sonucu pozitif çıkan kadının, ‘Delta’ varyantlı vaka olduğu tespit edildi.

Market, pastane, adresler...

Bunun üzerine harekete geçen İl Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekipleri, temaslılar tespit etmek üzere çalışma başlattı. Kadının alışveriş için uğradığı market, pastane ve adresler ile birlikte toplamda 56 kişi ekipler tarafından kısa sürede tespit edilerek, karantinaya alındı.

Temas ettiği kişi sayısı artabilir

Kadının ikamet ettiği sitenin bazı bloklarındaki daireler de izolasyona alındı. Öte yandan, kadının temas ettiği kişi sayısının artabileceği bilgisine ulaşıldı.

 

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