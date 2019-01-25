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"Bu şehir çok vakit kaybetti"

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci:- "Bu şehir için taraf olun. Tarafınız ilçeniz iliniz olsun. Hedefimde sadece ve sadece gelecek var"

25 Ocak 2019 Cuma 17:44
"Bu şehir çok vakit kaybetti"

İZMİR (AA) - AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, İzmir'in çok vakit kaybettiğini belirterek, "Bu şehir için taraf olun. Tarafınız ilçeniz, iliniz olsun. Hedefimde sadece ve sadece gelecek var." ifadelerini kullandı.

AK Parti İzmir İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İzmirlilerle bir araya gelmeye devam eden Zeybekci, Çiğli'de bazı Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileriyle buluştu.

Genel seçimlerde herkesin siyasi bir ideolojisinin olduğunu aktaran Zeybekci, yerel seçimlerde ise ideolojinin o şehir, o belde, o semt olduğunu vurguladı.

Uzun süredir siyasetin içinde bulunduğuna işaret eden Zeybekci, şunları kaydetti:

"En değer verdiğim şey istişaredir, dinlemektir. 7 yıl belediye başkanlığım döneminde toplamda 1 yıl makamda oturmamışımdır. 6 yılı halkın arasında projelerin başında geçmiştir. Bu şehir çok vakit kaybetti. Patinaj dahi yapmıyor, rampa yukarı patinaj yapılmaz. Onun için ilçenin ileri gelenleri olarak sizler sorumluluk sahibisiniz. Bu şehir için taraf olun. Tarafınız ilçeniz iliniz olsun. Hedefimde sadece ve sadece gelecek var."

Zeybekci'ye, ziyaretinde AK Parti Çiğli Belediye Başkan Adayı Okan Korkmaz da eşlik etti.

Daha sonra Kordon İş Adamları Derneği üyeleriyle bir araya gelen Zeybekci, esnafın taleplerini ve beklentilerini dinledi. Aktarılan sorunlara çözüm bulma anlamında çalışma yapacağını dile getiren Zeybekci, İzmir'in 21. yüzyıla hazırlanması için yeni bir hikaye yazması gerektiğini, bunda da İzmirliye önemli bir sorumluluk düştüğünü aktardı.

Bir fabrikayı da ziyaret eden Zeybekci, fabrika yönetim kurulu üyeleriyle sohbet etti, işçilerle birlikte yemek yedi.

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Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 17:44
  1. Ak Parti
  2. Nihat Zeybekci
  3. yerel seçim

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