Bu sefer onların çocukları değil milletimizin çocukları başardı!

MUHAMMET KUTLU ANKARA

İşte AK Parti İstanbul Milletvekilinin o karanlık darbe gecesine ilişkin anlattıkları: “15 Temmuz 2016 Cuma günü memleketim Giresun’da aile ve akrabalarımla hasbıhal ettikten, dost ve arkadaşlarımızı ziyarette bulunduktan sonra akşamüstü, saat 20.00 sıralarında Ankara ve İstanbul’da askeri hareketlilik yaşandığından bahsedildi. Daha sonra saat 21.00 sularında televizyonlarda Boğaziçi Köprüsü’nün trafiğe kapatıldığı yönünde haberler geçildi, ardından ilk görüntüler geldi. Bir yandan ekranları takip ediyor, öte yandan büyükşehirlerdeki hareketliliği izliyor, arkadaşlarımızla irtibatı koparmadan nereye gittiğimizi ne yaptığımızı paylaşıyorduk. Ankara’da Genelkurmay önünde tankların olduğu ve silah seslerinin geldiğini haber aldım. Hemen maddi ve manevi silahlarımızı kuşandık. Abdestimizi aldık etrafımızla helalleşip, ‘Ya Allah’ deyip dışarı çıktık. Önce Bulancak’ta ilçe merkezinde toplanan vatandaşlarımıza hitap ettik ardından Giresun’a intikal ettik. Giresun’da ilk olarak askeri alanlarda bir hareketlilik olup olmadığını kontrol ettik, Atapark Kent Meydanı’na geçtik. Orada toplanan vatandaşlarımızla birlikte milli iradeye sahip çıktık. Kalabalığa hitaben devletimizin yanında olduğumuzu, birkaç çapulcuya, işgalciye, darbecilere geçit vermeyeceğimizi haykırdık. Meydanlarda toplanan halkımıza cesaret verici konuşmalar yaptık, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarını ilettik ve halkımızı bu mankurtlaşmış güruha karşı direnmeye çağırdık. Televizyonlardan ilk olarak Başbakanımız Binali Yıldırım saat 23.05’de bir programa bağlanarak, ‘bir kalkışma girişimi’nin olduğunu ve ‘buna asla müsaade edilmeyeceğini’ ifade etti. Gecenin ilerleyen saatlerinde Cumhurbaşkanımızın bu hareketlilikle ilgili açıklamaları TV kanallarında yer aldı. Açıkça bir grup askerin karıştığı ve çoğunluğun katılmadığı darbe teşebbüsü olduğunu söyledi, emperyalist uşaklarının giriştiği darbeye karşı halkımızı meydanlara ve köprülere çıkmaya ve direnişe davet etti. Bu çağrıdan sonra genci, yaşlısı, erkeği kadını milyonlarca insanımız bu hayasız akıma direnmek için adeta kapakları açılan barajlardan akan sel gibi Cumhurbaşkanımızın talimatıyla sokakları, meydanları doldurdular. Milli Mücadelede gönüllü birlikler, alaylar kurarak istiklal ve istikbal mücadelesi verenlerin torunları, evlatları olarak biz de milletimizle birlikteydik. Giresun meydanının ardından araçlarımızla hainlerle mücadele için Ankara’ya yola çıktık. Önce Ordu’ya geldik, orada meydanda toplanan halkla buluştuk. Cumartesi sabaha karşı saat 05.30 sıralarında Ordu’dan Samsun’a oradan Ankara’ya geçtik ve aynı gün TBMM’de olduk. Meclis özel oturumuna iştirak ettik, darbe girişimini kınayan, reddeden bildiriye imza attık, ardından seçim bölgelerimize yola çıktık ve milletimizle birlikte milli irade nöbetlerine katıldık.”

Çok şükür ki o meşhum gece kahraman milletimiz, önce Allah’ın inayeti sonra Cumhurbaşkanımızın dirayeti ve cesaretiyle hainlere karşı galip geldi. Bu millet alnı öpülesi bir millettir. Hani şair diyor ya, ‘Yürüyeceksin, millet yürüyecek arkandan’ diye; elhamdülillah millet zulme karşı durarak Cumhurbaşkanımızın arkasından yürüdü ve bizi yalnız bırakmadı. O karanlık gecede şehadetleriyle yeri ve göğü aydınlatan 251 şehidimize Allah’tan rahmet diliyorum. Gazilerimize ve bütün milletimize şükranlarımızı ve minnetlerimizi sunuyorum.

Eğer o gece FETÖ’nün darbe girişimi başarılı olsaydı maazallah bugün ülkemiz yeni bir Suriye, yeni bir Libya olacaktı. Halkına kurşun sıkan, köprüde silahsız insanları nişan alarak vuran, tanklarla ezen, Meclisi bombalayan ihanet şebekesi durdurulmasaydı neler olabileceğini düşünmek bile istemiyorum. Ancak darbe girişiminin önlenmesinden sonra ortaya çıkan bazı bilgilerden ve tutanaklardan güney sınırında PKK’lı, YPG’li teröristlerin sınırdan içeri girmek için işaret beklediklerini öğrendik.

Ne İHA'lar ne SİHA'lar olurdu, askerimiz operasyon yapamazdı

Devlet mekanizmalarına hakim olduklarında nelerin yaşanacağını bugün ülkemiz ve milletimiz aleyhine olan gelişmelerin altından bu güruhun çıkmasından az çok kestirebiliyoruz. Bugün ne İHA’lar, ne SİHA’lar olurdu, askerimiz Zeytin Dalı’nı, Fırat Kalkanı’nı ne de Barış Pınarı operasyonunu yapamazdı. Akdeniz’de bırakın doğalgaz aramayı, Karadeniz’deki kendi ürettiğimiz doğalgazımızı bile çıkarmazlardı. Devletin başına “yurtta sulh, dünya da sulh” parolasını kullanan malum şahıslardan birisi ülkenin başına geçer, Anayasa askıya alınır, Meclis kapatılır, milli irade gasp edilirdi. Ama çok şükür bunların hiçbirisi olmadı.

Yunan'ın bile yaklaşamadığo Meclisimizi bombalamaları…

Yunan’ın bile yaklaşamadığı, bombalayamadığı Gazi Meclisin bombalanması bu alçakların hedefinin açıkça ülkemiz ve milletimiz olduğunu göstermektedir. Şimdi tekrar düşünüyorum da böyle bir hainlik, böyle bir alçaklık yeryüzünün hangi ülkesinde var? Darbe başarılı olursa; asılacakların, öldürüleceklerin, sürüleceklerin ve taltif edileceklerin listeleri bile hazırlanmıştı. Yıllardır esaret altında olan Karabağ’da Azerbaycan’ın zaferi yerine Allah korusun hezimeti olurdu. Finlandiya ve İsveç sorgusuz sualsiz NATO üyesi olurdu. Bunlar ilk çırpıda aklıma gelenler.

Bu hain darbe girişiminin sadece FETÖ mensubu birkaç üst düzey askerin, sözde bölge imamları tarafından tertip edildiğini, sevk ve idare edildiğini söylemek yanıltıcı ve eksik bir değerlendirme olur. Bugün çoğu yurtdışına kaçan, Yunanistan’a, Almanya’ya ve ABD’ye sığınan görünürde gazeteci, özünde ise vatan ve millet düşmanı bazı isimlerin daha önce Türkiye’nin başta Ortadoğu olmak üzere dış politikasını eleştiren, tehdit eden yazıları yayınlanmıştı. Darbeden önce Türkiye’yi kendi rotasına oturtmak isteyenlerin bunu içeride Gezi olaylarıyla, 17-25 Aralık kumpasıyla, dışarıda Suriye ve Irak üzerinden çekilen operasyonlarla, hendek olaylarıyla denediklerini bunları başaramayınca bu yola tevessül ettiklerini görmemiz lazım. Kaldı ki dünyanın neresinde bir istikrarsızlık, çatışma ve iç karışıklık varsa mutlaka orada olduğunu gördüğümüz CIA’nın yerli işbirlikçileriyle birlikte çeşitli defalar bir araya gelip darbe planları yaptıkları ve darbe gecesi başarılı olamayınca apar topar ülkemizden ayrıldıklarını sonradan öğrendik. Ama bu sefer ‘onların çocukları’ değil milletin çocukları başardı.