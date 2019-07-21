Bu sefer geçler büyüklere örnek oldu

Balıkesir’in Balya ilçesindeki gençler, sokak ve okul binasının bahçesinde bulunan çöpleri toplayarak, büyüklerine örnek oldu.

Okulların tatile girmesi ile Kayalar köyüne dönen öğrenciler, köyün okul bahçesi ve sokaklara atılan çöpleri imece usulü toplayarak, köy halkına örnek oldu. Gençlerin bu örnek davranışı köyde yaşayan büyükleri tarafından övgü ile karşılandı. Kayalar Köyü Muhtarı Ali Yagcı ve köy halkı gençlerin köyde yaptığı temizlik sonrası etkinliği yapan gençlere soğuk meşrubat ve pasta ikramı yaptı. Muhtar Ali Yağcı, "Genç kardeşlerimizle gurur duyuyorum. Kayalarlı genç kardeşlerimiz aralarında konuşarak, temiz bir Kayalar için mıntıka temizliği kararı almış. Biz büyükler olarak yaptıkları bu işten dolayı onları kutladık. Emeklerine karşılık bizde onlara meşrubat ve pasta ikramı yaptık. Genç kardeşlerimi duyarlılıklarından dolayı kutluyorum" şeklinde konuştu.