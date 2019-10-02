Fitch Ratings'ten ABD'li finans kuruluşlarına uyarı Fitch Ratings bu sefer ABD'li finans kuruluşları için uyarıda bulundu. ABD'deki para piyasalarında yaşanan oynaklığa dikkat çeken Fitch, bu oynaklığın fonlama maliyetlerine yansıması halinde finans kuruluşlarının kırılgan hale gelebileceğini bildirdi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ABD'de para piyasalarında son dönemde görülen oynaklığın fonlama maliyetlerinde uzun süreli bir artışa yol açması halinde en çok banka dışı finans kuruluşlarının risklerle karşı karşıya kalacaklarını savundu. "Kırılgan hale gelebilir" Fitch, fonlama maliyetlerinde uzun süreli bir artışın hedge fonlar, mortagage yatırım yönetimi şirketleri, küçük aracı kurumlar ve diğer banka dışı finans kuruluşlarını kırılgan hale getireceğini vurguladı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.