'Bu seçimin kaybedeni yok'

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Türkiye'nin önü açılmıştır, Türkiye'nin geleceği aydınlıktır, hiç kimsenin Türkiye'yi karanlık görmesine gerek yoktur. Herkes kazanmıştır, Türkiye kazanırsa herkes kazanmıştır. Türkiye'ye istikrar geldi, 5 yıl ülkeyi kimin yöneteceği belli." dedi.

Yılmaz, memleketi Sivas'ta 24 Haziran seçimleri sonrası AK Parti İlçe Başkanlıklarına teşekkür ziyaretinde bulundu.

İlk olarak AK Parti Ulaş İlçe Başkanlığını ziyaret eden Yılmaz, seçimler öncesi yürütülen çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür etti.

Yılmaz, cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerini yüzlerinin akıyla tamamladıklarını belirterek, "Bu seçimin kaybedeni yoktur, kazananı Türk milletidir ve demokrasimiz kazanmıştır." diye konuştu.

Seçimlerde 50 milyondan fazla vatandaşın oy kullandığını ve 26 milyondan fazla kişinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçerek hükümeti kurma görevini verdiğini aktaran Yılmaz, "Cumhurbaşkanımızın halka hizmet getirmesi hususunda meclis üzerine düşeni yapacaktır, gereken desteği verecektir, Cumhurbaşkanımıza yardımcı olacaktır. Amacımız Türkiye'yi dünyanın 10 gelişmiş ülkesinden birisi yapmak." ifadesini kullandı.

'TÜRKİYE'NİN BÜYÜMESİ DE HIZLANACAKTIR'

Bakan Yılmaz, bu seçimle birlikte belirsizliğin ortadan kalktığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Yatırım ortamının üzerindeki sis bulutu dağılmıştır. Türkiye 16 yıldır ortalama yüzde 5,7 büyüyor. Dünyada böyle 16 yıldır üst üste ortalama yüzde 5,7 büyüyen ülke bir elin parmaklarını geçmez. İnanıyorum ki bundan sonra Türkiye'nin büyümesi de hızlanacaktır, Türkiye'nin refahı da artacaktır. İnşallah bu refahtan adil bir dağılım da ortaya çıkacaktır. Bugüne kadar yapılan tüm seçimlerde vatandaşlarımız her zaman Adalet ve Kalkınma Partisini ve onun liderini öne koydu. Sivas, yüzde 72 Cumhurbaşkanımıza destek verdi."

Daha sonra Divriği AK Parti İlçe Başkanlığını ziyaret eden Yılmaz, burada da partililere hitaben yaptığı konuşmada, seçimden sonra yeni bir döneme başladıklarını söyledi.

Bakan Yılmaz, yeni dönemin eski dönemden çok daha iyi olacağını vurgulayarak, "En azından Türkiye'nin gideceği istikamet bellidir. O da çağdaş uygarlık yolunda Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapmak." ifadesini kullandı.

'HALKIN GÖZÜ TERAZİDİR'

Halkın gözünün terazi olduğunu ve hiç yanılmadığını dile getiren Yılmaz, şöyle devam etti:

"1950'den bu yana önüne konulan alternatifler arasında en doğrusunu, en iyisini buldu. Diğer cumhurbaşkanı adayları arasında hangisinde tecrübe vardı? Bir tek Tayyip Erdoğan'da vardı, millet de onu seçti. Hangisi daha cesur yürek, 15 Temmuz'da gördük, bir tek Tayyip Erdoğan, millet de bundan dolayı onu seçti. Hangisi Türkiye'yi daha iyi noktaya götürür de evlatlarımıza daha iyi bir Türkiye bırakabilir? Tayyip Erdoğan. Millet de bunu gördü."

'TÜRKİYE'NİN ÖNÜ AÇILMIŞTIR'

Yılmaz, bu seçimde "Türkiye üzerinde fikrim var" diyen herkesin meclise girdiğini belirterek, "Bu sonucun en iyi, en doğru sonuç olduğunu düşünüyoruz. Şimdi çalışma zamanı. Geçen dönemden çok daha fazla çalışmamız lazım. Geçen dönemden çok daha fazla çalışırsan önümüze konulan bütün hedefleri yakalayabiliriz." ifadesini kullandı.

Daha sonra AK Parti Kangal İlçe Başkanlığına geçen Yılmaz, buradaki konuşmasında girdikleri her seçimde halkın Adalet ve Kalkınma Partisini diğer partilerin üstünde tuttuğunu vurgulayarak, "Bizim bu millete karşı teşekkürden başka bir söz söyleyecek halimiz yok. Türkiye'nin önü açılmıştır, Türkiye'nin geleceği aydınlıktır, hiç kimsenin Türkiye'yi karanlık görmesine gerek yoktur. Herkes kazanmıştır, Türkiye kazanırsa herkes kazanmıştır. Türkiye'ye istikrar geldi, 5 yıl ülkeyi kimin yöneteceği belli." dedi.

Bakan Yılmaz, daha sonra Altınyayla, Şarkışla ve Gemerek AK Parti İlçe Başkanlıklarını ziyaret ederek, seçimlerde gösterdikleri özverili çalışmadan dolayı teşekkür etti.