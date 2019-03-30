ANKARA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bilesiniz, bu seçimden sonra Kandil'i de yerinde bırakmayacağız. Arkasında Amerika da olsa, kim olursa olsun." dedi.

Soylu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki'yle Keçiören ve Yenimahalle ilçelerinde seçim gezisi gerçekleştirdi.

Seçim otobüsünden vatandaşları selamlayan Soylu, daha sonra Etimesgut ilçesinde vatandaşlara hitap etti.

Bakan Soylu, yarından sonra Türkiye'de 4,5 yıl seçim olmayacağına, bu süreç için yerel yönetimlerde, belediyelerde, yerli ve milli üretimde, coğrafyaya huzur getirmede, terörü bitirmede, ekonomide adımlar atmada milletin güçlü imzasına ihtiyacın olduğuna dikkati çekti.

Mehmet Özhaseki'nin, belediye başkanlığı ve bakanlık yaptığını anımsatan Soylu, terör saldırıları sonrasında Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki yenileme çalışmalarına Özhaseki'nin verdiği desteği anlattı.

- "Bunların belediye meclisinde ne işi var?

İçişleri Bakanı Soylu, şöyle devam etti:

"Özhaseki'nin bir eksiği var. Bakanlık, belediye başkanlığı, Tayyip Erdoğan'a yol arkadaşlığı yapmış. Çek, senet işlerinden anlamıyor. Bir huyu daha var, perdenin arkasında başkalarıyla iş tutmaz. 325 PKK'lıyı belediye meclis üyeliğine yazdılar. Bunu söylediğim zaman, onların hepsi CHP'li, İYİ Parti'li, Saadet Partili oldu. Dün Şanlıurfa'nın Saadet Partili adayı herkesin gözü önünde, 'Dağ, PKK bizi destekliyor.' dedi. CHP'nin adayları, kimisi molotofkokteyli atmış karakola, kimisi jandarma karakolunu bombalamış, kimisi uyuşturucu üretmiş PKK'ya parasını göndermiş, kimisi haraç toplamış PKK'ya parasını göndermiş. Kimi de 13-14 yaşlarındaki kızları dağa göndermiş. Bunların belediye meclisinde ne işi var?"

Özhaseki'nin ve Cumhur İttifakı Etimesgut Belediye Başkan Adayı Enver Demirel'in çek ve senet işlerinden anlamadığını ifade eden Soylu, "Özhaseki, Enver Başkanın bir tek işi olsaydı, bugüne kadar 50 defa ortaya koymuşlardı. Koyamadılar." değerlendirmesinde bulundu.

- "Kalesinin 90'ına çaksın"

"Kürdistan'da biz kazanacağız, batıda AK Parti'ye, MHP'ye kaybettireceğiz." denildiğine dikkati çeken Soylu, "Bu ülkede Kürdistan diye bir yer var mı?" sorusunu yöneltti. Soylu, bu sözlere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tepki gösterdiğini hatırlatarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Siz Kılıçdaroğlu'ndan, 'Ey edepsiz Sezai bu sözü senin ağzına tıkarım.' diye bir söz duydunuz mu? Siyasete baş olmak için giren, şimdi kuyruk olan Meral Akşener'den böyle bir söz duydunuz mu, çakma milliyetçiden? Niye? Çünkü anlaşmışlar. Rahmetli Necmettin Erbakan'ın milli görüşünü bugün yürüttüğünü iddia eden, 2 milletvekilliği için Saadet Partisi'ni PKK'ya peşkeş çeken Temel Karamollaoğlu'ndan böyle bir söz duydunuz mu? Bugün Şanlıurfa'da da Adıyaman'da da bunlar kol kola yürüyorlar. Şanlıurfa'ya, Adıyaman'a, PKK bugüne kadar daha giremedi. İlk kez onların üzerinden girecekler. Onların sözleşmesinde FETÖ'nün, PKK'nın imzası var. Bu sözleşmeyi şunların yüzüne yarın şerefli bir imzayla çakın. Tayyip Erdoğan, futbolu biliyor değil mi? Top ayağına yakışıyor mu? Yarın, ayağına topu bir verin de 4,5 yıl boyunca Kılıçdaroğlu'nun kalesinin 90'ına çaksın."

Seçimlerde vatandaşlardan destek isteyen Soylu, şunları kaydetti:

"Allah muhafaza, yarın zayıflarsak, zafiyete düşersek, Kandil'in önünde boynumuzu eğik bırakırsanız, FETÖ şarlatanına bizi güldürürseniz, 1 Nisan sabahından itibaren Doğu ve Güneydoğu'da ben de biliyorum, Özhaseki başkanım da biliyor, oraların ruhunu biliyoruz. 6 yaşındaki masum çocukların eline taşı verirler, valileri, kaymakamları sokağa çıkarmazlar. Bunu biliyoruz, bu fotoğrafı daha önce gördük. Yüzdük yüzdük sonuna geldik. Şu terörün canını çıkartacağız, Amerika'ya da Avrupa'ya da mesajımızı vereceğiz, 'Bize Afrin'e giremezsin.' diyenlere nasıl mesajımızı verdiysek. Bilesiniz, bu seçimden sonra Kandil'i de yerinde bırakmayacağız. Arkasında Amerika da olsa, kim olursa olsun. Bize güç, kuvvet verin. Bunların kafalarını ezelim, kafalarını."

CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Mansur Yavaş'ı eleştiren Soylu, Yavaş'ın mesleğine ihanet ettiğini bildirdi.

Soylu, Mansur Yavaş'ın, "Ben 600 bin dolara, 300 bin doları vergiye gidecek diye fatura kesmedim." şeklinde sözlerinin olduğunu kaydederek, şu ifadeleri kullandı:



"Eğer o vergi vermekten imtina ediyorsa, kaçıyorsa, biz enayi miyiz, o zaman biz de kaçalım. Biz de suyun, evimizin, kaldırımın vergisini vermeyelim. Ankara'nın kasası, anahtarı böyle bir adama emanet edilmez. Ankara'yı o yönetmez, gebe oldukları yönetir. Sezai ne dedi? Yüzünde meymenet yok onun. 'Mansur kazanacaksan benim oylarımla kazanacaksın, bunun bedelini de pazartesiden sonra alacağım.' dedi. Abidik gubidik yaptığı adamlara, FETÖ'ye, PKK'ya gebe. Yarın akşam Kılıçdaroğlu'nun ayağını zafer naralarıyla Büyükşehir Belediyesine sokmazsınız değil mi? Bu kadar karışık adamlara, PKK'ya gebe olanlara Ankara'yı teslim etmeyin." diye konuştu.