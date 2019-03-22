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"Bu seçim elbette bir beka seçimi"

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran:- "Dünyanın bir ucundaki saldırının hedefinde dahi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan var, Türkiye Cumhuriyeti var. O yüzden bu seçim elbette bir beka seçimi, o yüzden elbette bu seçim bir kader seçim"

22 Mart 2019 Cuma 13:37
"Bu seçim elbette bir beka seçimi"

ORDU (AA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, "Dünyanın bir ucundaki saldırının hedefinde dahi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan var, Türkiye Cumhuriyeti var. O yüzden bu seçim elbette bir beka seçimi, o yüzden elbette bu seçim bir kader seçim." dedi.

Kıran, bir dizi programlara katılmak üzere geldiği Ordu’nun Ünye ilçesinde ilk olarak Atatürk Parkı Belediye Sosyal Tesisleri’nde AK Parti İlçe Teşkilatı’nın düzenlediği Sandık Kurulu Eğitimi ve Teşkilat Toplantısı’na katıldı.

Kıran, burada yaptığı konuşmada, 31 Mart yerel seçimlerinde sandık başında görevli olan müşahitlerinin önemli bir görev üstlendiğini söyledi. Sandıkların görevlilerin namusu olduğunu ve sahip çıkılması gerektiğini vurgulayan Kıran, “Sandık bizim kültürümüzde, bizim geleneğimizde ve bizim siyasi literatürümüzde namustur. Biz sandığı namusumuz olarak görürüz. Sandık görevlilerimizin 31 Mart günü oylar sayılıp bitinceye kadar gerçekleştirecekleri mücadele çok çok önemli. Bunu geçtiğimiz seçimlerde de sıklıkla başka şehirlerde yaşadık. Biz sandığa ne kadar sahip çıkarsak sandıktan çıkan sonuç da o kadar güçlü olacak. O yüzden bu tür eğitimlerin faydası çok büyük.” dedi.

Kıran, 31 Mart akşamı Ünye ve Ordu’nun Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sahip çıkacağını belirterek “31 Mart akşamı Ünye'mizden de çok güçlü bir iradeyle AK Parti lehine, belediye başkan adayımız lehine, ülkemiz lehine ve her şeyden önce ümmet lehine bir sonuç çıkacağına şimdiden inanıyor ve bu heyecanı hep birlikte paylaşıyoruz.” diye konuştu.

AK Parti’nin 3 Kasım’da yapılan seçimle tek başına iktidara geldiği tarihten bu yana kurulan tuzakların bitmediğini vurgulayan Kıran, “Her seçimde bize kurulan tuzaklar, Cumhurbaşkanımıza oynanan oyunlar bitmedi. O yüzden her seçim çok önemli oldu. İşte Cumhuriyet mitinglerini belki şimdi unuttuk ama daha dün gibi, Gezi olaylarını belki unuttuk ama daha dün gibi, 17-25 Aralık darbe girişimini, 15 Temmuz darbe girişimi daha 2 yıl evvel yaşandı. Çabuk unutmak bizim millet olarak maalesef bir eksikliğimiz olabiliyor ama daha dün gibi bundan 10 yıl evvel yaşanan sorunlar günbegün ortadayken bitti mi bunlar?” değerlendirmesinde bulundu.

Dünyanın dört bir yanında Türkiye üzerine oyunlar oynandığını ifade eden Kıran, şunları söyledi:

"Geçtiğimiz hafta ayın 16’sı sabahı bir uyandık, dünyanın bir ucu 17 bin kilometre var aramızda, Yeni Zelanda’da barbarca, faşistçe bir terör saldırısı yaşanıyor. Orada 50 Müslüman kardeşimiz şehit oluyor, orada bizim 3 vatandaşımız yaralanıyor. Bir bakıyorsunuz, ya dünyanın bir ucundaki saldırı diyorsunuz ama bir bakıyorsunuz oradaki saldırının arkasında, hedefinde yine Türkiye var. O faşist, o barbar, o İslam karşıtı, o İslam düşmanı teröristin silahındaki sembolleri takip etmişsinizdir. O teröristin yayınladığı manifestoyu da görmüşsünüzdür. Ne diyor o manifestoda? 'Ayasofya’nın minarelerini yıkacağız.' diyor. Ne diyor o manifestoda? 'İstanbul’un sadece doğusunda yaşayabilirsiniz, Avrupa yakası size layık değil.' diyor. Ne diyor o manifestoda? 'Tayyip Erdoğan’ı indireceğiz.' diyor. Dünyanın bir ucundaki saldırının hedefinde dahi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan var, Türkiye Cumhuriyeti var. O yüzden bu seçim elbette bir beka seçimi, o yüzden elbette bu seçim bir kader seçimi.”

Türkiye düşmanlarının 31 Mart akşamı sandıktan çıkacak sonucu beklediğini aktaran Yavuz Selim Kıran, “Biz 31 Mart akşamı bir kez daha Türk milletinin AK Parti’den yana, Cumhurbaşkanımızdan yana iradesini güçlü bir şekilde göstereceğine inanıyoruz ama birileri ellerini ovuşturmuş bu sandıktan 'Bu sefer biz Tayyip Erdoğan’ı tökezleteceğiz.' diyorlar, 'Bu sefer bu AK Parti’yi yıkacağız.' diye bekleyenler de var. Bunları da unutmamamız lazım." dedi.

Kıran, toplantının ardından Ünye Belediye Başkan Vekili Orhan Gürel’i makamında ziyaret etti.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 13:37
  1. Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran

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