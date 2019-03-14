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"Bu seçim dünyanın dört bir tarafında takip edilmektedir"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş:- "(31 Mart seçimleri) Bu seçim, sadece Türkiye'de takip edilen bir seçim değildir. Bu seçim dünyanın dört bir tarafında takip edilmektedir. Bu seçimi milyonlarca Müslüman takip ediyor. Bu seçimin sonuçlarını, dünyanın dört bir yanındaki mazlum milletler takip ediyor. Bu seçimin sonuçlarını, bir de Türkiye'nin önünü kesmek, çelme takmak isteyen iç ve dış çevreler izliyor"

14 Mart 2019 Perşembe 23:34
"Bu seçim dünyanın dört bir tarafında takip edilmektedir"

İSTANBUL (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, 31 Mart seçimlerinin sadece Türkiye'de takip edilen bir seçim olmadığını belirterek, "Bu seçim dünyanın dört bir tarafında takip edilmektedir. Bu seçimi milyonlarca Müslüman takip ediyor. Bu seçimin sonuçlarını, dünyanın dört bir yanındaki mazlum milletler takip ediyor. Bu seçimin sonuçlarını, bir de Türkiye'nin önünü kesmek, çelme takmak isteyen iç ve dış çevreler izliyor." dedi.

Kurtulmuş, Bağcılar Göztepe Spor Kompleksi'nde düzenlenen Genişletilmiş Teşkilat Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, seçime çok az bir vakit kaldığını ve son düzlüğe gelindiğini anlatarak, 31 Mart'ta bu sınavdan başarıyla geçileceğine inandığını söyledi.

31 Mart seçiminin önemli bir seçim olduğuna işaret eden Kurtulmuş, "İki bakımdan önemli. Birincisi 24 Haziran'da gerçekleşen cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi ile milletimiz yeni bir yola girdi. Milletimiz kendi oylarıyla yeni sistemin ilk başkanı olarak Recep Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı seçti. Şimdi bu seçim 24 Haziran iradesinin devam ettiğini göstermesi bakımından fevkalade önemlidir. Recep Tayyip Erdoğan'ı seçerken kararını tesadüfen vermediğini, 31 Mart'ta AK Parti'yi açık ara birinci yaparak ortaya koyacaktır. İkincisi bu seçim, Türkiye'nin bölgesindeki olaylar itibarıyla fevkalede bir süreçten geçtiği döneme denk geliyor." diye konuştu.

- "Bize düşen, milletin derdiyle dertlenmektir"

Kurtulmuş, 31 Mart seçimlerinin birbirine benzemeyen 4 partinin bir araya gelerek AK Parti'nin önünü kesme çabalarını boşa çıkarmak bakımından önemli olduğunu dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunların bir tane ortak cümleleri var, 'Recep Tayyip Erdoğan gitsin de nasıl giderse gitsin. AK Parti düşsün de nasıl düşerse düşsün.' İşte böyle yanlış bir yola sapan ittifakla, milletin önünü kesmek isteyenlere, milletimiz sandıkta demokratik bir şekilde cevap verecek ve onları sandığa gömecek. Bunun için çok çalışıyoruz. Bu çalışmanın sonucunu da 31 Mart'ta AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak alacağız ve sandıklarda çok büyük bir başarıya imza atacağız. Bağcılar'da bu seçim hedefi, yüzde 70 olarak koyduk, bunun için gayretle çalışacağız. Belediye işi gönül işidir ama hepsinden önemlisi milletin gönlüne girmektir. Tayyip Erdoğan'ı bu millet neden seviyor? Gönüllerde taht kurduğu için seviyor. Bize düşen gayret, samimiyet ve tevazuyla çalışmaktır. Bize düşen, milletin derdiyle dertlenmektir. Onun için kalan 15 günlük süreyi en iyi şekilde değerlendireceğiz, çalmadık kapı kalmayacak, gönlüne girmediğimiz, elini sıkmadığımız kardeşimiz kalmayacak. Bu seçim, sadece Türkiye'de takip edilen bir seçim değildir. Bu seçim dünyanın dört bir tarafında takip edilmektedir. Bu seçimi milyonlarca Müslüman takip ediyor. Bu seçimin sonuçlarını, dünyanın dört bir yanındaki mazlum milletler takip ediyor. Bu seçimin sonuçlarını, bir de Türkiye'nin önünü kesmek, çelme takmak isteyen iç ve dış çevreler izliyor."

Numan Kurtulmuş, güçlü bir Türkiye'nin istenmediğini aktararak, "Türkiye kendi savunma sistemini bir kaç yıl içinde yapacak ve ele güne muhtaç olamayacak. Kendi kendine yeten Türkiye'yi istemiyorlar. Biz ne istiyoruz? Yeniden güçlü ve büyük bir Türkiye istiyoruz. Güçlü ve müreffeh bir Türkiye istiyoruz. Önümüzdeki seçim bu bakımdan önemli bir seçimdir." şeklinde konuştu.


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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 23:34
  1. AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş
  2. Genişletilmiş Teşkilat Toplantı

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