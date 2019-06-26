0553 313 94 23

Bu sebzenin tatlısı damak çatlatıyor

Balıkesir’de ünlü şef Levent Kaynak yıllardır yemeği yapılan karaciğer dostu enginardan damak çatlatan bir tatlı yaptı.

26 Haziran 2019 Çarşamba 09:57
Bu sebzenin tatlısı damak çatlatıyor

Balıkesir’de ünlü şef Levent Kaynak yıllardır yemeği yapılan karaciğer dostu enginardan damak çatlatan bir tatlı yaptı. Balıkesir Öğretmenevi’nin ünlü şefi Kaynak, menüsünde yer alan enginar tatlısı ile ününü ikiye katladı.


Türkiye’de sayılı öğretmenevleri arasında yer alan Balıkesir Öğretmenevi, misafirlerine sağladığı konfor kadar menüsünde yer alan Ege yöresine has birbirinden güzel yemek ve tatlılarla adından söz ettiriyor. Tüm Aşçılar Pastacılar (Taşpakon) konfederasyonuna bağlı Balıkesir Aşçılar, Pastacılar Dernek Başkanı ve Marmara Bölgesi Aşçılar, Pastacılar Derneği 2. Başkanı olan ünlü şef Levent Kaynak kendine özgü hazırladığı enginar tatlısı ile Balıkesir mutfağına yeni bir lezzet kattı.



Bal ve enginar tatlıda buluştu


Ünlü Şef Kaynak enginar tatlısının yapımı İhlas Haber Ajansı’na anlattı. Kaynak, “İzmir Urla bölgesinin meşhur ürünü karaciğer dostu enginarın farklı bir lezzetini tanıtarak enginar tatlısı yapacağız. Tatlımızın tarifi taze açılmış enginar, üzeri için rendelenmiş havuç, şeker ve ceviz kombini ve enginarı haşlarken kullanacağımız kabuk harcı, karanfil, limon ve bal. Enginar tatlısı için önce rendelenmiş havuç ocağa konulur. Biraz suyunu saldıktan sonra şeker ve malzemeler katılır. O sırada enginarları sıcak su dolu kaba koyarken 1 kabuk tarçın, bir adet karanfil ve bir dilim limon koyuyoruz ki enginarların rengi değişmesin. Diğer tarafta başka bir tavada pişen havuca şeker ilave edilir. Havuç harcına ceviz de ilave edilerek, bir kenara alınır. Enginar tatlısına başka meyvelerle de yapılabilir. Örneğin rendelenmiş bal kabağı ve elma da kullanılabilir. Benim havucu tercih etmemin sebebi havucun 12 ay bulunabilmesi. Enginarlar yaklaşık 25 dakika haşladıktan sonra, enginarlar sıcak suyun içinden alınır. Başka bir tencereye alınan haşlanmış enginarların içine 1’er kaşık toz şeker koyuyor ve sıcak suyu ilave edip 15 dakika ocakta kalacak şekilde pişiriyoruz. 15 dakika sonra şeker ile pişen enginarlara daha önce hazırladığımız havuçlu harcımıza bal ilave ediyorum. Doğal bal sağlıktır. Ben bir lezzet ustası olarak, süt tatlıları hariç tüm tatlılarda bal kullanıyorum. Hazırladığım ballı havuçlu ve cevizli harcı enginarın içine doldurarak hazır hale getirdik. Hazırladığımız enginar tatlısını yaz aylarında dondurma ile kış aylarında da kaymak ile servis ediyoruz. Balıkesir Öğretmenevi’nde Sera Restaurant’ta iyi işlere imza atmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Enginar tatlısını yazın dondurma, bisküvi, ceviz, tarçın ve son olarak da şerbetinden tabağa dökerek, servis ediyoruz. Afiyet olsun” şeklinde konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 09:57
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erzurum’da yangın
    1. Erzurum’da yangın
    2. Hububatta rekolte artışı bekleniyor
    3. (Özel) 400 liralık yalancı safranı..
    4. Kumluca’da yaz spor okuları başladı
    5. İmamoğlu, Yıldırım'ın açıklamasını..
    6. Başkan Pekmezci belediyenin toplam..
    7. Tayini çıkan jandarma ekiplerine veda..
    8. Altıntaş’ta ağaçlandırma ve yol yapım..
    9. Akdeniz zabıtası, kaldırım işgallerine..
    10. Vali Ömer Toraman’dan Dumlupınar ve..
    11. (Özel) Üçüz buzağılar görenleri..
    12. Ekrem göreve başladı, destekçileri..
    13. Asya borsaları
    14. Şaphane’de Halk Eğitim Merkezi..
    15. Reçellik ak kiraz hasatı başladı
    16. Engellilerin el emeği göz nuru..
    17. Hamilelikte sigara bebeğe nasıl zarar..
    18. Miniminikler Futbol Festivali başladı
    19. Yaya geçidini yol zanneden sürücüye..
    20. Kayseri Bilim Merkezi, eğitiminde..
    21. Piyasa güne artı rezervle başladı
    22. Başkan Pekmezci Türkiye birincisini..
    23. (Özel) Evini müzeye çevirdi
    24. Konuşarak beyin ameliyatı oldu
    25. Eşinden şiddet gören kadın 3 çocuğuyla..
    26. Irak'ın kuzeyinde teröristlere 'Pençe'!
    27. Dolar/TL, 5,7840 seviyelerinden işlem..
    28. Futbol okuluna kayıtlar devam ediyor
    29. Yayladan sofralara otlu peynirinin..
    30. Şehit asker ve korucunun kanı yerde..
    Erdoğan'ın sözleri sonrası ABD'den yeni tehdit!
    Erdoğan'ın sözleri sonrası ABD'den yeni tehdit!
    Şamil Tayyar'dan flaş çıkış: Krizden çıkmak için tarihi fırsat
    Şamil Tayyar'dan flaş çıkış: Krizden çıkmak için tarihi fırsat
    Tümamiralden çok kritik Doğu Akdeniz uyarısı: O ülke ile acilen anlaşılmalı
    Tümamiralden çok kritik Doğu Akdeniz uyarısı: O ülke ile acilen anlaşılmalı
    Yeni partiyle ilgili flaş iddia! 'Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın hedef kitlesi onlar'
    Yeni partiyle ilgili flaş iddia! 'Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın hedef kitlesi onlar'
    Bülent Arınç'tan seçim sonuçlarına ilişkin yeni açıklama: Buna hayır dememiz mümkün değil
    Bülent Arınç'tan seçim sonuçlarına ilişkin yeni açıklama: Buna hayır dememiz mümkün değil

    Günün Karikatürü

    26 Haziran 2019
    Katar'dan Türkiye'ye yola çıktı... Dünyanın en büyüklerini gönderdiler
    Katar'dan Türkiye'ye yola çıktı... Dünyanın en büyüklerini gönderdiler
    'Yerli Soros' Osman Kavala'ya AK Partili vekilden şoke eden destek! Serbest bırakılmasını istedi
    'Yerli Soros' Osman Kavala'ya AK Partili vekilden şoke eden destek! Serbest bırakılmasını istedi