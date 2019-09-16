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Bu savaş nasıl bitecek

Gazetemiz okurlarından Hüseyin Akyön, "Bu savaş nasıl bitecek" başlıklı yazısını bizimle paylaştı.

16 Eylül 2019 Pazartesi 13:37
Bu savaş nasıl bitecek

Hüseyin Akyön/Kırıkkale

Allahım Sana yalvarıyorum. Akan bu kanı ancak Sen durdurabilirsin. Senden başka kimsenin buna gücü yetmez bunu biliyorum ve onun için Sana yalvarıyorum. Her namazımda akan bu kanın durması için Sana yalvarıyorum. Senden başka sığınacak bir yerimiz yok Allahım. Sesimi işitiyorsun güzel Rabbim. Ben böyle bir acizlik böyle bir zillet böyle bir hayâsızlık, dinsizlik, edepsizlik görmedim. Adam 10 bin km’den gelmiş Müslüman beldesini işgal etmiş ve bütün Müslüman ülkeler film seyreder gibi seyretmiş o da yetmemiş kadına, kıza tecavüz etmiş o da yetmemiş bütün petrol yataklarına el koymuş o da yetmemiş şimdi Müslümanları birbirine kırdırıyor o da yetmemiş sanki Müslüman beldesinin sahibi gibi istediği kararları alıyor, her istediğini yapıyor. Öbür kâfir Rusya, o şerefsiz Suriye’nin başındaki kuklayı teslim almış o da bu taraftan vuruyor.

Ne yapacağız. Vallahi şaşkınım. Önce Allah sonra tek umudumuz Reis. Bilmiyorum o ne yapıyor ne düşünüyor onu da bilmiyoruz. Daha iki gün önce Putin denilen o zalimin yanına gitti.

Tamam, ateşkes olacak dedi. Tabii kâfirden dost olmayacağını herhalde Reis de biliyordur. Ertesi gün rejim ve Rus uçakları İdlib’i yine bombaladı. Yine o güzelim beldeleri harabeye çevirdiler. Bir sürü insanın kanına girdiler. Bu işin sonu nereye varacak ben de bilmiyorum. Allah, bu Suriye’nin, Irak’ın, Afganistan’ın, Yemen’in, Libya’nın başındaki zalimleri kahretsin bu haysiyetsiz şerefsizleri. Bir de Mısır’ın başında bir şerefsiz var o da ayrı muamma.

Özetliyorum. Değerli Cumhurbaşkanım, bu millet bütün bu olumsuzluklara rağmen sizi seviyor, size saygı duyuyor. Bu işi ancak önce Allah, sonra sizin çözeceğine inanıyor. Bu halkın içinde olan bir kardeşiniz olarak bunu duyuyor ve görüyorum. Bütün mazlumlar seni bekliyor. Bu insanların umut dünyalarını yıkmayın. Şu kısa bir dünya hayatı için değmez. Aslolan gök kubbede bir hoş seda bırakmak. Şunu da biliyorum. İşin zor ama başarmak zorundasın.

Zaten içeride bir sürü iş birlikçi ve hain var. Bunu da biliyoruz. Ama Allah samimi kullarının en büyük yardımcısıdır. Bizim inancımız bunu gösterir. Senden tek ricam bu kanı bir şekilde durdur.

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 13:37
  1. Kırıkkale
  2. Hüseyin Akyön
  3. hayâsızlık
  4. dinsizlik
  5. Müslüman
  6. Rusya
  7. Rus uçakları
  8. Mısır
  9. gök kubbe

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