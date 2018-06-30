THY- Güney Avrupa Haziran
0553 313 94 23

Bu sarımsak ağız kokusu yapmıyor

Siyah sarımsak kansere karşı etkilidir. Enfeksiyonlarla savaşır. Beyaz sarımsağın aksine ağız kokusu yapmaz.

30 Haziran 2018 Cumartesi 22:42
Bu sarımsak ağız kokusu yapmıyor

BEYAZ SARIMSAKTAN FARKI YOK

Siyah sarımsak aslında bildiğimiz sarımsaktan farklı değildir. Normal sarımsak bir ay boyunca belirli nem ve ısı altında tutularak kontrollü bir şekilde kurutulur. Bu fermantasyon sonrasında beyaz olan sarımsağın dişleri siyaha döner. Özellikle Asya mutfağında çokça tercih edilen siyah sarımsak çok faydalı olmasından dolayı Avrupa'da da tercih edilir.

ENFEKSİYONLARA KARŞI SAVAŞIR

Siyah sarımsak kansere karşı etkilidir. Fermantasyon sonucu kanserle savaşan özellikleri yoğunlaştırılmıştır. Kolesterolü düşüren bir madde içerir ve bu maddenin seviyesi normal sarımsağa göre çok daha yüksektir. Enfeksiyonlarla da iyi savaşır. Normal sarımsağın içerdiğinden daha fazla antiseptik, antifungal, antiviral, antioksidan ve antibakteriyel bileşenleri mevcut.

AĞIZ KOKUSUNA NEDEN OLMAZ

Siyah sarımsak normal sarımsaktan 2 kat daha fazla antioksidan barındırıyor. Bu sayede kronik hastalıklar, dolaşım sistemi hastalıkları, romatoid arterit ve Alzheimer'a karşı oldukça etkilidir. Kurutulmuş meyve tadına sahiptir ve daha şekerli ve tütsülenmiş bir tadı vardır. Ayrıca beyaz sarımsağın aksine ağız kokusuna da neden olmaz.

Haber Tarihi: 30 Haziran 2018 Cumartesi 22:42
  1. siyah sarımsak
  2. siyah sarımsağın faydaları

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sivasspor Dinamo Kiev'in genç yıldızı Mykola Shaparenko'ya kanca attı!
    1. Sivasspor Dinamo Kiev'in genç yıldızı..
    2. Babel'in menajeri konuştu! 'Teklif..
    3. Galatasaray'a geri dönüyor! Teklif..
    4. Porto resmen açıkladı! Aboubakar...
    5. Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Ozan..
    6. Erzurumspor'da Zeki Yavru sesleri!
    7. Fuat Sezgin'in 45 bin kitabına Almanya..
    8. Adı Fenerbahçe ile anılan Jack..
    9. Fenerbahçe'nin yeni 10 numarası..
    10. 20 gündür keyfi olarak gözaltında..
    11. Yıldız futbolcudan transfer..
    12. CHP'nin Meclis'e soktuğu vekilden..
    13. Türkiye'deki sistem idam cezasına..
    14. 'Suriyeliler gitsin diyenler, Avrupalı..
    15. Seneye üniversiteli olacak
    16. AYM'den CHP'nin OHAL başvurusuna ret!
    17. Yeni Aile Bakanı o mu olacak?
    18. Spiker Zafer Kiraz artık TRT'de yok
    19. Kontrolden çıkan otomobil iş yerine..
    20. Çocuğunuz çekingense...
    MHP son noktayı koydu: Pazarlık yok!
    MHP son noktayı koydu: Pazarlık yok!
    CHP yine karışacak! Kılıçdaroğlu'nun oyunu ortaya çıktı
    CHP yine karışacak! Kılıçdaroğlu'nun oyunu ortaya çıktı
    CHP'li Bülent Tezcan: Demirtaş haksız yere içerde
    CHP'li Bülent Tezcan: Demirtaş haksız yere içerde
    Çakıcı tehdit etmişti... O gazeteci sessizliğini bozdu!
    Çakıcı tehdit etmişti... O gazeteci sessizliğini bozdu!
    Erdoğan seçim öncesi vaat etmişti! İlki açıldı
    Erdoğan seçim öncesi vaat etmişti! İlki açıldı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Seçime 3 gün kala FETÖ'den alçak talimat
    Seçime 3 gün kala FETÖ'den alçak talimat
    Arap ülkeleri neyin peşinde? 3 ülkeden İsrali'e 'Erdoğan' uyarısı
    Arap ülkeleri neyin peşinde? 3 ülkeden İsrali'e 'Erdoğan' uyarısı