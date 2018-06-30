Bu sarımsak ağız kokusu yapmıyor

BEYAZ SARIMSAKTAN FARKI YOK

Siyah sarımsak aslında bildiğimiz sarımsaktan farklı değildir. Normal sarımsak bir ay boyunca belirli nem ve ısı altında tutularak kontrollü bir şekilde kurutulur. Bu fermantasyon sonrasında beyaz olan sarımsağın dişleri siyaha döner. Özellikle Asya mutfağında çokça tercih edilen siyah sarımsak çok faydalı olmasından dolayı Avrupa'da da tercih edilir.

ENFEKSİYONLARA KARŞI SAVAŞIR

Siyah sarımsak kansere karşı etkilidir. Fermantasyon sonucu kanserle savaşan özellikleri yoğunlaştırılmıştır. Kolesterolü düşüren bir madde içerir ve bu maddenin seviyesi normal sarımsağa göre çok daha yüksektir. Enfeksiyonlarla da iyi savaşır. Normal sarımsağın içerdiğinden daha fazla antiseptik, antifungal, antiviral, antioksidan ve antibakteriyel bileşenleri mevcut.

AĞIZ KOKUSUNA NEDEN OLMAZ

Siyah sarımsak normal sarımsaktan 2 kat daha fazla antioksidan barındırıyor. Bu sayede kronik hastalıklar, dolaşım sistemi hastalıkları, romatoid arterit ve Alzheimer'a karşı oldukça etkilidir. Kurutulmuş meyve tadına sahiptir ve daha şekerli ve tütsülenmiş bir tadı vardır. Ayrıca beyaz sarımsağın aksine ağız kokusuna da neden olmaz.