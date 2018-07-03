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Tunceli sarımsağını koparan yandı! 48 bin 600 lira cezası var

Tunceli sarımsağını tohum dökmeden toplayan ve satanlar, Çevre Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca 48 bin 600 lira para cezası ödeyecek.

03 Temmuz 2018 Salı 10:20
Tunceli sarımsağını koparan yandı! 48 bin 600 lira cezası var

Tunceli sarımsağını tohum dökmeden toplayan ve satanlara, Çevre Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca 48 bin 600 lira para cezası kesilecek. Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şube Müdürü Ali Haydar Gürsönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tunceli sarımsağının (Alium Tuncelianum) Munzur Dağları ile Ovacık, Hozat, Pertek ve Pülümür ilçelerinde ortalama 1100 ila 2000 rakımda doğal ortamda yetiştiğini, son yıllarda vatandaşlar tarafından tarlada yapılan deneme ekimlerinin de başarıyla sonuçlandığını söyledi.

Tunceli sarımsağını diğer sarımsaktan ayıran en önemli özelliğinin tek dişli oluşu ve yumurta kadar büyüyebildiğini anlatan Gürsönmez, Tunceli sarımsağının aynı zamanda kokusunun az olması ve güçlü aromasıyla nadir bulunan endemik bir tür olduğunu belirtti.

Tunceli sarımsağının endemik bir bitki olduğunu vurgulayan Gürsönmez, "Tunceli sarımsağını doğadan kontrolsüzce söken veya satışa yönelik toplayanlara Çevre Kanununun 20. maddesinin K bendine göre 48 bin 600 lira para cezası uygulanacaktır." dedi.

Tunceli sarımsağının korunması ve gelecek kuşaklara aktarılabilmesi için vatandaşlara, sivil toplum kuruluşlarına ve güvenlik birimlerine büyük görev düştüğünü anlatan Gürsönmez, şunları kaydetti:

"Tunceli sarımsağı en kolay çoğalmayı çiçek açıp tohumla gerçekleştiriyor ve olgunlaşan tohumlar ağustos ayında dökülmeye başlıyor. Şu anda çiçek açma döneminde olan Tunceli sarımsağının tohum dökmeden sökülmesi, bitkinin neslini tehlikeye düşürerek yok olmasına neden olacağının vatandaşlarımız tarafından iyi bilinmesi gerekiyor. Bu nedenle bizler kurum olarak bilinçlendirme ve kontrollerimize aralıksız devam ediyoruz. Vatandaşlardan şunu rica ediyoruz; kaçak toplayıcılara izin vermesinler ve bizlere bildirsinler."

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2018 Salı 10:20
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