Bu sandıkta muhtarlık için baba oğul yarışıyor

31 Mart yerel seçimlerinde Orhangazi’ye bağlı Heceler Mahallesi’nde muhtarlığa aday olan baba ile oğlu oylarını kullandı.

Sabah saatlerinde sandığa giden mevcut muhtar Ali Sevinç ile oğlu Zafer Sevinç seçimlerin hayırlı olması temennisinde bulundu. 210 seçmeni bulunan mahallede toplam 7 aday bulunuyor. Adayların birçoğu ise uzaktan da olsa birbiriyle akraba.

31 Mart yerel seçimlerinde Orhangazi’ye bağlı Heceler Mahallesi’nde belediye başkanlığı ve meclis seçimlerinin yanı sıra muhtarlık seçimlerinde de büyük heyecan yaşanıyor. 210 seçmenli Heceler Mahallesi’nde mevcut muhtar Ali Sevinç, ikinci dönem için de muhtarlığa yeniden aday olurken, aralarında uzun süredir küskünlük bulunan oğlu Zafer Sevinç de muhtarlığa aday olmuş, baba oğlun adaylıkları Türkiye gündeminde konuşulmuştu.

Heceler’de muhtarlık için yarışan ve yaklaşık 2 aydır mahallede seçim çalışmalarını sürdüren baba Ali Sevinç ile oğlu Zafer Sevinç sabah saatlerinde Heceler Mahallesi’ndeki 1098 numaralı sandıkta oylarını kullandılar. Gazetecilere açıklama yapan mahalle muhtarı Ali Sevinç, seçim gününün gelip çattığını belirterek, mahallemiz için hayırlı olması temennisinde bulundu. Sevinç, köyünde 210 seçmen bulunduğunu belirterek, "7 muhtar adayımız var. Vatandaşlarımız tercihini kullanacak. Diğer adaylarla da uzaktan da olsa akrabalıklarımız var. Hayırlı olsun" dedi.

Zafer Sevinç ise, "Biz çalışmalarımızı yaptık. Şimdi kararı mahalle sakinlerimiz verecek. Mahallemiz için hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.