0553 313 94 23

"Bu salonu yeni madalyalarla taçlandırmak istiyoruz"

Okçuluk Milli Takımı Samsun'da gerçekleştirilecek Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda en fazla madalya kazanan ülkelerden biri olmayı hedefliyor- Milli Takımlar Teknik Direktörü Göktuğ Ergin: "Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda en çok madalya kazanan ülkelerden biri olmayı hedefliyoruz"

20 Şubat 2019 Çarşamba 10:29
"Bu salonu yeni madalyalarla taçlandırmak istiyoruz"

SAMSUN (AA) - Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Göktuğ Ergin, "Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda en çok madalya kazanan ülkelerden biri olmayı hedefliyoruz." dedi.

Samsun'da 26 Şubat-2 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek şampiyonada milli takım, büyükler ve gençler kategorilerinde 24 okçu ile madalya mücadelesi verecek.

Turnuva için Samsun'a gelen milli takım, günde çift antrenman yaparak şampiyonaya hazırlanıyor. Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Göktuğ Ergin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Samsun'da bulunan İlkadım Okçuluk Salonu ve yeşil sahanın, okçuluğa müstakil olarak ayrılan dünyadaki en büyük tesisler olduğunu söyledi.

Türkiye'ye böyle bir tesis kazandırıldığı için Gençlik ve Spor Bakanlığına teşekkür eden Ergin, "Şampiyonada kendi evimizde yarışmak bizim için çok önemli. Bu salonu yeni madalyalarla taçlandırmak istiyoruz. Bu salonda yapacağımız ilk uluslararası organizasyon. Hepimiz biraz heyecanlıyız ama hem genç hem de kariyerli sporcularımız milli takımda yarışacaklar. Ümit ediyorum ki şampiyonada güzel sonuçlarla Türk halkına madalyalar hediye edeceğiz. Milli takımımızda çok değerli Avrupa ve dünya şampiyonu sporcularımız var. Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda en çok madalya kazanan ülkelerden biri olmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Bu arada Samsun Valisi Osman Kaymak da milli sporcuları ziyaret etti. Vali Kaymak, bir süre sohbet ettiği sporculara şampiyonada başarı diledi.


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 10:29
  1. Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası
  2. Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Göktuğ Ergin
  3. Samsun
  4. Samsun Valisi Osman Kaymak

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İstanbul'daki organize suç örgütü operasyonu
    1. İstanbul'daki organize suç örgütü..
    2. FETÖ’cüye kıyak gazeteciye ceza
    3. Marmaris Belediye Meclisi adayları..
    4. Cumhur İttifakı adayı İsmet Akın;..
    5. ‘Sahne sırası sende’ ses yarışması..
    6. Başkan Güler’den EMITT ve Tahran..
    7. Manchester City'ye Çin'de kardeş kulüp
    8. CHP’li Soyer: "İzmir, sırtına..
    9. "Yenilmez kadınlar", Avrupa Kupası'nı..
    10. 5 kişilik araçtan 12 kaçak göçmen çıktı
    11. Eti seviyoruz, yemek yemeği zayıf..
    12. Ömer Günel; “Belediye meclis üyeleri..
    13. Köpeğe çarpmamak için direksiyonu..
    14. 5 yaşındaki Baran’ın organları 2..
    15. Elazığ’da silah kaçakçılığı..
    16. Şifa bulmak için toprak yiyorlar
    17. Akyel: "Samsun’da iyi gidişatımızı..
    18. Kayseri’de ’on numara yağ’ operasyonu
    19. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Varank’ın..
    20. (Özel haber) Berlin’de Türk Sanat..
    21. Çınar’dan Özdemir’e övgü
    22. Güçlü sanayi, temiz üretime 30 milyon..
    23. Türk erkeği cebinde parası olmasa bile..
    24. İnegöl Belediyespor 2. Lig..
    25. Beyoğlu’nda güvelik kamerasına..
    26. Prof. Dr. Turna: "Prostat ve böbrek..
    27. Ford'un geliştirdiği teknoloji "Şerit..
    28. Muratpaşa’da kadınlar 8 Mart’a..
    29. Alaşehir’de yetenekli müzisyenler..
    30. İmamoğlu yaşadığı şoku anlattı: Beni..
    Melih Gökçek, CHP'li vekili canlı yayında fena bozdu! "İddiaya var mısın?"
    Melih Gökçek, CHP'li vekili canlı yayında fena bozdu! "İddiaya var mısın?"
    ABD destekli ülke Çin kıyılarına denizaltı sürüsü yolladı
    ABD destekli ülke Çin kıyılarına denizaltı sürüsü yolladı
    Bir anket şirketi daha sonuçlarını açıkladı! İşte partilerin oy oranları
    Bir anket şirketi daha sonuçlarını açıkladı! İşte partilerin oy oranları
    Rusya duyurdu: ABD yeni bir devlet kuruyor
    Rusya duyurdu: ABD yeni bir devlet kuruyor
    Venezuela dalgası! Fiyatı zirve yaptı
    Venezuela dalgası! Fiyatı zirve yaptı

    Günün Karikatürü

    20 Şubat 2019
    Artık o otomobillerin ömrü bitiyor... '800 KM olmalı'
    Artık o otomobillerin ömrü bitiyor... '800 KM olmalı'
    CHP petrol arama çalışmalarına karşı çıktı
    CHP petrol arama çalışmalarına karşı çıktı