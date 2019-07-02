0553 313 94 23

Bu salıncakta sallanmak cesaret ister

Elazığ’da doğunun gizli denizi olarak bilinen Hazar Gölü’nü gören Hazarbaba Dağı eteğine kurulan dev salıncak, hem binenlere hem de izleyenlere heyecanlı dakikalar yaşatıyor.

02 Temmuz 2019 Salı 11:56
Bu salıncakta sallanmak cesaret ister

Elazığ’da doğunun gizli denizi olarak bilinen Hazar Gölü’nü gören Hazarbaba Dağı eteğine kurulan dev salıncak, hem binenlere hem de izleyenlere heyecanlı dakikalar yaşatıyor.


Sivrice ilçesinde Hazarbaba Dağı eteğinde Hazar Gölü’ne karşı dev salıncak kuruldu. 12 metre yüksekliğindeki salıncakta sallananlar uçuruma düşüyor hissiyle büyük bir heyecana kapılırken, sallananları izlemek de binmek kadar cesaret istiyor. Hazar Gölü’ne karşı doğa ile iç içe heyecan yaşamak isteyenler için ayrıca Türkiye’nin en uzun zibline de kuruluyor. 200 metre uzunluğundaki ziplinenin de 10 gün içerisinde tamamlanacağı ve dev salıncakla birlikte hizmet vermeye başlayacağı bildirildi.


Macera Parkı hakkında bilgi veren yüklenici firma sorumlusu Hasan Tonyalı, “Elazığ’ın Sivrice ilçesi Hazar Baba mıntıkası içerisinde Türkiye’nin en uzun zıplayan hattı olan bin 200 metre uzunluğunda çift hat, takriben yüksekliği 200 metreyi bulmaktadır. Bunun yanı sıra 15 oyunluk ip parkuru, 12 metre yüksekliğinde dev salıncak, ayrıca çocuklar için kafes oyunları ve kafeteryalar hizmet verecektir. Zaman içerisinde oyun çeşitleri arttırılacak ve çevre düzenlemesi yapılacaktır” dedi.


Yapımı devam eden Macera Parkı’nı merak edip geldiğini ifade eden Nurullah Ersöz adlı vatandaş, “Macera Parkı’nda 12 metre yüksekliğindeki salıncağa bindim. Şuanda salıncak aktif durumda, 10 gün içerisinde bitecek olan parkurlar var. Salıncak aksiyonlu geçti, 12 metre yüksekliğinde zaten. Karşıda da göl manzarası olduğu için biraz daha heyecanlı oldu. Şuan tek parkur yapılmış ama 10 gün içerisinde diğer parkurlar da bitecek, buranın bayağı güzel olacağını düşünüyorum” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 11:56
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Turgutlu Belediyespor’un milli yıldızları kampta göz doldurdu
    1. Turgutlu Belediyespor’un milli..
    2. Hubble teleskobu 170 yıl önceki yıldız..
    3. Büyükşehir Belediyesi, Emekli Evi..
    4. Çanakkale'de 84 düzensiz göçmen..
    5. Endonezya'da hava kirliliği
    6. Denizlispor'da yeni sezon hazırlıkları..
    7. Pençe Harekâtı İran sınırına dayandı
    8. Serbest piyasada altın fiyatları
    9. Piyasalarda gün ortası
    10. MHP Başkanı Bahçeli, "Ülkemizin..
    11. "INSTEX nükleer anlaşmanın sakat çocuğu"
    12. Borsa 100 bin puanı aştı
    13. 25 yıl hapis cezası olduğunu öğrenince..
    14. Şuhut’ta Yaz Spor Okulu törenle açıldı
    15. Demir, "Hedefim olimpiyat şampiyonluğu"
    16. Başkan Çerçi, Vali Deniz ile..
    17. Vali Çakacak, TÜTAP Genel Başkanı..
    18. Terör Devleti İsrail: İran'ın hataları..
    19. Tuzla'da fabrika yangını
    20. Aliağa'daki gemi yangını
    21. "Öğretmenlerle ilgili yeni bir bakış..
    22. “FETÖ de Ergenekondur!”
    23. AK Parti taşları kaldırdı nankör..
    24. Sivas’ta Madımak olaylarında ölenler..
    25. Sinop’ta çatı yangını
    26. Menteşe’de Geronimo yağlı boya resim..
    27. MHP Başkanı Bahçeli, "Eski..
    28. Türkeli’de "Önce Yaya" uygulaması
    29. Denizli'de feci orman yangını!
    30. Eskişehirli öğrenciler Romanya’da..
    Rotary toplantısında okul müdürü!
    Rotary toplantısında okul müdürü!
    AK Partili Mehmet Metiner: Yenilginin asıl mimarı Ahmet Davutoğlu
    AK Partili Mehmet Metiner: Yenilginin asıl mimarı Ahmet Davutoğlu
    Başkan Erdoğan'ın Japonya'da attığı adım herkesi heyecanlandırdı: Bu bir devrim
    Başkan Erdoğan'ın Japonya'da attığı adım herkesi heyecanlandırdı: Bu bir devrim
    CHP kodlarına döndü
    CHP kodlarına döndü
    ABD'den kritik S-400 ve Türkiye açıklaması! "Türkiye ile aramızdaki S-400 sorununu..."
    ABD'den kritik S-400 ve Türkiye açıklaması! "Türkiye ile aramızdaki S-400 sorununu..."

    Günün Karikatürü

    2 Temmuz 2019
    Unutkanlığın nedeni açıklandı! Tüm dünyada hızlıca yaygınlaşıyor
    Unutkanlığın nedeni açıklandı! Tüm dünyada hızlıca yaygınlaşıyor
    Sezai Temelli'den küstah tehdit: Geri adım attıracağız
    Sezai Temelli'den küstah tehdit: Geri adım attıracağız