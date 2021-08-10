Bu salgın herkes aşılanmadan bitmez

Resul Ekrem Şahan Ankara

Akit’e konuşan Konya Tabip Odası Başkanı Eyüp Çetin, aşılarda ikinci dozun hâlâ istenilen düzeyde olmadığını belirterek “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ‘zorlama yapmayacağız’ dedi ama öyle gözüküyor ki zorlama yapılmadan insanlar aşı yaptırmayacak. Böyle olursa da patinaj yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Vakaların tekrar artışa geçmesinin sebeplerine dikkat çeken Çetin, “Kurban Bayramı’ndaki hareketlilik ve bayram öncesi aniden açılma vakaların artışa geçmesine tetikledi. Biz bu artışı bekliyorduk. Bayramdan sonra 10-15 günlük süreyi göz önüne alınınca kovid vakalarındaki artış bu hafta sonunda da gözlemlenebilir” dedi. Artık kapanmadan söz edilmemesi gerektiğini söyleyen Çetin, bunun da sadece aşı ile olabileceğini sözlerine ekledi.

