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Bu şakaya dikkat! Telefonları çökertiyor

Whatsapp'ta son dönemde şaka yoluyla hızla yayılan bir hata telefonların çökmesine sebep oluyor.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 15:35
Bu şakaya dikkat! Telefonları çökertiyor

Whatsapp'ta son günlerde hızla yayılan bir hata, kullanıcıların telefonlarının çökmesine sebep oluyor. Kullanıcıların özellikle uğraşıp belli simgeleri girerek bu hatayı aktif hale getirmesi söz konusu. İlginç hata sizin yollayacağınız bir mesaj ile geçerli olabiliyor. Alıntı bölümü oluşturup (<…>) bu işaretlerin arasına "Çok ilginç" ve "O kadar komik ki ağlıyorum" emojilerini yerleştiriyorsunuz. Bu mesajı ise eğer siyah noktaya dokunulursa neler olacağını açıklayan bir mesaj ile veriyorsunuz. Eğer karşınızdaki kişi mesaja dokunursa WhatsApp uygulamasının ve hatta telefonun da takılmasına yol açıyor.

WHATSAPP'TAN KONUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPILMADI

Whatsapp'ta şaka yoluyla paylaşılan bu mesajlar ciddi bir şekilde telefonları çökerttiğinden bu hataya düşmemelerinde sonsuz fayda var.

Whatsapp'tan konuyla ilgili bir açıklama ise henüz yapılmış değil.

Haber Tarihi: 07 Mayıs 2018 Pazartesi 15:35
  1. WhatsApp

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