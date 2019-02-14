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"Bu sadece Uygurların değil tüm Müslüman dünyasının dramı"

Malezya'nın Halkın Adaleti Partisi Lideri Enver İbrahim:- "(Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki insan hakları ihlalleri) Bu sadece Uygurların değil, tüm Müslüman dünyasının dramı"- "Asıl problem birçok ülkenin bu soruna sessiz kalması"- "(İsrailli yüzücülerin Malezya'ya giriş yasağı) Bu Yahudi karşıtı bir karar değil. Biz sadece Filistinlilerin sorunlarını dile getirmeye çalışıyoruz"

14 Şubat 2019 Perşembe 10:48
"Bu sadece Uygurların değil tüm Müslüman dünyasının dramı"

KUALA LUMPUR (AA) - Malezya'da iktidar koalisyonunun ortağı Halkın Adaleti Partisinin lideri Enver İbrahim, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki insan hakları ihlallerine ilişkin "Bu sadece Uygurların değil, Tüm Müslüman dünyasının dramı." dedi.

Washington Post gazetesine konuşan Enver, ülkesindeki siyasi gelişmeler ve dış politikaya dair değerlendirmelerde bulundu.

Malezya'nın geçen yılki genel seçimlerin ardından köklü değişikliklikler yaşadığını belirten Enver, ülkenin şu an yolsuzlukla mücadele, dış borçların azaltılması ve kamu kalkınma fonu (1MDB) yolsuzluğu kapsamında ülkeden kaçırılan paraların geri alınması gibi konularda mücadele verdiğini belirtti.

- "Milyonlarca insana terör suçlusu denilemez"

Enver, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki insan hakları ihlalleri hakkında da konuştu.

1 milyondan fazla Uygur Türkü'nün terör suçundan tutuklanmasını eleştiren Enver, "Bence bu sadece Uygurların değil, tüm Müslüman dünyasının dramı. Milyonlarca insana terör suçlusu denilemez." değerlendirmesinde bulundu.

Enver, Uygur meselesine dair Müslüman ülkelerin çoğunun ses çıkarmadığına da işaret ederek "Asıl problem birçok ülkenin bu soruna sessiz kalması." ifadelerini kullandı.

- "Yahudi karşıtı değiliz"

Öte yandan Enver İbrahim, Bloomberg televizyonunda katıldığı bir programda, Malezya'nın 2019 Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonasına katılmak isteyen İsrailli yüzücüleri ülkeye almama kararına dair de açıklamalarda bulundu.

Başbakan Mahathir Muhammed'in kararını desteklediğini vurgulayan Enver, "Bu asla Yahudi karşıtı bir karar değil. Biz sadece Filistinlilerin sorunlarını dile getirmeye çalışıyoruz. Yahudi karşıtı değiliz. Herhangi bir etnik gruba karşı tavır da almadık. Bu yönden Mahathir'in kararını doğru buluyorum. Çünkü kendisi Filistinlilere yönelik baskıların durması için çaba harcıyor." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 10:48
  1. Enver İbrahim
  2. Malezya
  3. Uygur
  4. Washington Post

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