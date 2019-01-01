Poşetleri ücretsiz veren marketlere Bin TL ceza kesilecek!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan düzenleme kapsamında bugünden itibaren plastik alışveriş poşetleri tüm satış noktalarından ücretli alınacak.

Poşet başına 25 kuruş

15 mikron ila 50 mikron arası kalınlıkta olan plastik alışveriş poşetleri, market kasalarında tüketiciye 25 kuruştan az olmamak kaydıyla paralı verilecek.

Alışverişlerde müşterisine ücretsiz poşet vermeye devam edenlere ise m2 bazlı ceza modeli uygulanacak.

M2 başına 10 TL ceza

Düzenlemeye aykırı olarak plastik poşetleri ücretsiz verdiği tespit edilen satış noktalarına depo alanı hariç kapalı satış alanının her m2' si için 1O TL idari para cezası verilmesi planlanıyor. Bu da 100 m2 bir market için bin TL ceza anlamına geliyor.

15 kuruşu çevreci projelere

25 kuruşluk poşetin 15 kuruşu "Geri Kazanım Katılım Payı" olarak yeni çevreci projeler için ayrılacak, kalan 10 kuruşluk bedel ise satış noktalarının karı olmayıp bu tutar plastik poşetlerin maliyeti ve KDV bedelini kapsayacak.

Her yıl güncellenecek

Uygulanacak taban ücret 25 kuruştan az olmamak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından oluşturulacak heyet aracılığıyla belirlenecek ve her yıl güncellenecek.