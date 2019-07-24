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Bu pilavı yemek için 600 yıldır bu köye her yıl 20 bin kişi akın ediyor

Bursa’nın 650 yıllık tarihi köyünde köylüler yılda bir defa düzenlenen etkinlikte köylerine gelen on binlerce misafiri 110 küçük baş ve 3 ton pilav pişirerek doyuruyor.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 09:50
Bu pilavı yemek için 600 yıldır bu köye her yıl 20 bin kişi akın ediyor

Bursa’nın 650 yıllık tarihi köyünde köylüler yılda bir defa düzenlenen etkinlikte köylerine gelen on binlerce misafiri 110 küçük baş ve 3 ton pilav pişirerek doyuruyor.


Tarihi Baba Sultan köyünün kurucusu olan ve bu köyde meftun bulunan Geyikli Baba Hazretlerini anmak için 641 yıldır düzenlenen etkinliklerin bu 642’cisi 20 bin kişinin katılımıyla düzenlendi. Köy meydanında bulunan Geyikli Baba Hazretlerinin kabrinin başında Kuran-ı Kerim ve mevlit okunarak başlayan etkinlikler pilavların ve etlerin pişmesiyle devam etti. Hiç ara vermeden 641 yıldır 110 küçük baş hayvanın ve 3 ton pirinç köye gelen misafirlere bu yılda ilk günkü usulle 642’inci kez ikram edildi. Aşırı yoğunluk sebebiyle köyün içine araçlar Jandarma ekipleri tarafından alınmazken köyün dışında park alanında durulup köyün içine Kestel Belediyesi’nin tahsis ettiği otobüslerle taşındı. İnsanlar akın akın hem Geyikli Baba Hazretlerini anmak ve hemde 642 yıldır pişirilen pilavdan yemek için Kestel ilçesine bağlı Baba Sultan köyünü hınca hınç doldurdu. Kalabalık sebebiyle köyle adım atacak yer kalmazken pişen pilavın tüm misafirlere bol bol yettiği görüldü.


Bu etkinliğin bu 642’inci defa düzenlendiğini ifade eden köyün sakinleri "Biz Baba Sultan köyü sakinleri olarak her yıl yılda bir defa bu etkinliği düzenliyoruz. 110 küçük baş hayvan ve 3 ton pirinç pişiriyoruz. Köyümüze her yıl 20 bin kişi ziyaret ediyor.Pişen pilavın hiç yetmediği olmadı her yıl artıyor" dedi.


Bu yıl düzenlenen etkinlikte köye gelen vatandaşların araçları jandarma ekipleri tarafından köyün 2 kilometre gerisinde durdurulurken etkinliğin bitimiyle birlikte aşırı yoğunluk yaşandı.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 09:50
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