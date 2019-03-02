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Bu pazarın esnafları kadınlar

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde Cuma günleri kurulan ilçe pazarında tezgah açan esnafların neredeyse tamamının kadın olması oldukça dikkat çekiyor.

02 Mart 2019 Cumartesi 10:15
Bu pazarın esnafları kadınlar

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde Cuma günleri kurulan ilçe pazarında tezgah açan esnafların neredeyse tamamının kadın olması oldukça dikkat çekiyor.


İlçede bulunan tarihi Kocaseyfullah Camii etrafına kurulan pazardaki esnafların kadınlardan oluşması ve kendi ürettikleri ürünleri satması diğer ilçelerden vatandaşların Şaphane’ye alışverişe gelmesini sağlıyor.


Kadınlardan oluşan pazar esnafları, yaptıkları açıklamalar’da, ’’ürettiklerini satmaktan huzurlu olduklarını, her şeyi devletten beklemenin yanlış olduğunu ve çalışmanın özellikle toprakla üreterek çalışmanın çok önemli olduğunu belirttiler.


İlçe pazarında 10 ile 35 yıl arasında değişen sürelerce pazarcılık yapan onlarca bayan esnaf hallerinden memnun olduklarını ve çalışmaya devam edeceklerini söylediler. Kaymakamlık ve İşkur vasıtasıyla gelen iş tekliflerini kabul etmediklerini ve pazarcılığı severek yaptıklarını belirttiler.


35 senedir pazarcılık yaptığını belirten Naciye Durmuş, ’’4 çocuğumu bu işi yaparak büyüttüm. Allah’ıma şükürler olsun karnımız doyuyor. İş yok para yok diyenlere inanmayın. Allah’a binlerce şükürler olsun. Alnımızın teriyle çalışıyoruz. Ekiyoruz, kaldırıyoruz, satıp geçim sağlıyoruz’’ dedi.


Pazar’da 70 yaşında esnaflık yapan kadınların hallerinden memnun olması ve tamamen organik ürünleri satması haftada bir gün kurulan pazara ilgiyi her geçen hafta arttırıyor.

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 10:15
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