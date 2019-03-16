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Küresel akıl boş durmuyor! Terör örgütü DAEŞ'ten sözde intikam yemini

Dün Yeni Zelanda’da Haçlı teröristler tarafından 2 camide düzenlenen ve 49 Müslüman’ın şehit edildiği saldırı sonrası Haçlı kuruluşu DAEŞ’in yayınladığı sözde intikam mesajı, Müslümanlar üzerinde oynanan oyunu bir kez daha gözler önüne serdi.

16 Mart 2019 Cumartesi 14:28
Küresel akıl boş durmuyor! Terör örgütü DAEŞ'ten sözde intikam yemini

Suriye, Filistin, Irak Keşmir gibi dünyanın birçok noktasında katliamlara maruz kalan Müslümanlar, dün Yeni Zelanda’da tarihe kara leke olacak düşecek yeni bir saldırıyla karşılaştı. Hıristiyan teröristler tarafından 2 camide düzenlenen saldırıda 49 Müslüman şehit olurken, 48 kişi de yaralandı. Dünyanın bölgesinde katliamlara uğramasına rağmen her defasında Haçlı dünyasının ‘terörist’ suçlamalarına maruz kalan Müslümanlar üzerinde oynanan oyun, terör örgütü DAEŞ’in saldırı sonrası yaptığı ‘intikam’ mesajıyla bir kez daha gün yüzüne çıktı.

Küresel akıl boş durmuyor

Haçlılar, Yeni Zelanda’da düzenlenen saldırı ile bir yandan Müslümanları katlederken, diğer yandan da karşı hamle yaparak provokasyonlara kapı aralamaya başladı. Alçak saldırı sonrası Haçlıların barış dini İslam’ı karalamak için kurduğu ve Müslümanları katleden terör örgütü DAEŞ tarafından bir mesaj yayınlandı. Mesajda, dünyadaki tüm taraflarına kilise ve sinagoglara saldırı yapma çağrısı yapılırken, “Endişelenmeyin intikam geliyor” ifadelerine yer verildi. Düzenledikleri saldırılarla Müslümanları katledenler ile saldırıların intikamını alma çağrısı yapan zihniyetin tek elden çıkması İslam coğrafyası üzerinde oynanan küresel oyunların ne kadar tehlikeli boyutlara ulaştığını bir kez daha ortaya çıkardı.

İşte terör örgütü DAEŞ'in o mesajı:

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 14:28
  1. Yeni Zelanda
  2. Yeni Zelanda saldırı
  3. DAEŞ

YORUM YAZ

  • MardinliMardinli13 dk önce
    Biz müslümanlar olarak dinimizi kuranımızı sevgili peygamberimiz sas hayatını anlamadık.Elbette islam dini rahmet dinidir barış dinidir hoş görü dinidir.Ama bir yere kadar islam dini zillet neme lazım kabul etmez gelelim ümmetin durumunu icler acısı perisan her yerde müslümanlara hakaret zulüm katli am yapılıyor.BU halimiz ne zamana kadar devam edecek ne ümmet ne zaman uyanacak merak ediyorum.İslamda kısas vardır BU katliamı yapan kâfir ve ona yardım ve yataklık yapan kimseden hesap sormalıyız kereken cezayı verilmelidir.Ama maalesef böyle mekanizma yoktur selam ve dua ile
  • Serkan KayaSerkan Kaya19 dk önce
    Tamam oyun kabul edelim üst akıl oyunları....peki bu müslümanların kanları yerdemi kalacak biz ne yapacaz millet olarak sadece kınayacakmıyız ..kınadıkça vuruyorlar...fiili dua olmalı... Ayasofya ya laf etmiş alçak...peki neden açmıyoruz neden Sultanahmet ler boş
  • Abid kulAbid kul20 dk önce
    Siyonist plan tıkır tıkır işliyor. Efendilere oturdukları yerden karınlarını kaşımak düşüyor.
  • AnigzelAnigzel33 dk önce
    Tavşana kaç tazıya tut diyen namussuzlar demek ki kana doymamışlar
  • FeritFerit36 dk önce
    Şimdi bu terörislerin en yakınını bulup katletinmi bir daha buna cesaret edemezler diye düşünüyorum.
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 40 dk önce
    Kesinlikle Aynı Aklın Planları.
  • aliali42 dk önce
    Birlikte çalışıyorlar...

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