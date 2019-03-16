Küresel akıl boş durmuyor! Terör örgütü DAEŞ'ten sözde intikam yemini

Suriye, Filistin, Irak Keşmir gibi dünyanın birçok noktasında katliamlara maruz kalan Müslümanlar, dün Yeni Zelanda’da tarihe kara leke olacak düşecek yeni bir saldırıyla karşılaştı. Hıristiyan teröristler tarafından 2 camide düzenlenen saldırıda 49 Müslüman şehit olurken, 48 kişi de yaralandı. Dünyanın bölgesinde katliamlara uğramasına rağmen her defasında Haçlı dünyasının ‘terörist’ suçlamalarına maruz kalan Müslümanlar üzerinde oynanan oyun, terör örgütü DAEŞ’in saldırı sonrası yaptığı ‘intikam’ mesajıyla bir kez daha gün yüzüne çıktı.

Küresel akıl boş durmuyor

Haçlılar, Yeni Zelanda’da düzenlenen saldırı ile bir yandan Müslümanları katlederken, diğer yandan da karşı hamle yaparak provokasyonlara kapı aralamaya başladı. Alçak saldırı sonrası Haçlıların barış dini İslam’ı karalamak için kurduğu ve Müslümanları katleden terör örgütü DAEŞ tarafından bir mesaj yayınlandı. Mesajda, dünyadaki tüm taraflarına kilise ve sinagoglara saldırı yapma çağrısı yapılırken, “Endişelenmeyin intikam geliyor” ifadelerine yer verildi. Düzenledikleri saldırılarla Müslümanları katledenler ile saldırıların intikamını alma çağrısı yapan zihniyetin tek elden çıkması İslam coğrafyası üzerinde oynanan küresel oyunların ne kadar tehlikeli boyutlara ulaştığını bir kez daha ortaya çıkardı.

İşte terör örgütü DAEŞ'in o mesajı: