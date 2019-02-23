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Bu otopark ayda 20 bin araca ev sahipliği yapıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin İzmit’te hayata geçirdiği yarı otomatik yeraltı otoparkı, günlük 700, aylık 20 bin araca ev sahipliği yaparak kent merkezini rahatlatıyor.

23 Şubat 2019 Cumartesi 18:24
Bu otopark ayda 20 bin araca ev sahipliği yapıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin İzmit’te hayata geçirdiği yarı otomatik yeraltı otoparkı, günlük 700, aylık 20 bin araca ev sahipliği yaparak kent merkezini rahatlatıyor.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından, eski valilik alanına yapılan ve Kocaeli’ye ilki yaşatan yarı otomatik yer altı otoparkı, 2018 Eylül ayında hizmete açıldı. Hizmet verdiği 6 ay içinde binlerce araca ev sahipliği yapan otopark, şehir merkezindeki trafiği rahatlatırken araç sahibi vatandaşlara büyük kolaylık sağladı. Gün içinde 700 aracın ziyaret ettiği 350 araç kapasiteli yarı otomatik yeraltı otoparkı, ayda 20 bin araca ev sahipliği yapıyor.


Kent Meydanı Otoparkı yarı otomatik şekilde tasarlandı. Aracınızla otoparka girdiğiniz sırada size verilen kart, otomatik olarak boş park alanının kapısını açıyor. Araç sahipleri de ona göre araçlarını park ediyor. Araçların giriş ve çıkışlarındaki güvenliğini de sağlayan yeraltı otoparkında 10 personel çalışıyor. Yarı otomatik asansörlü mekanizma, araçları kontrollü bir şekilde aşağı indirip yukarı çıkarıyor. Güvenlik kamerasıyla 7/24 takip edilerek kontrolü sağlanan otopark, araç sahiplerinin de gözünü arkada bırakmıyor.


Gündüz saatlerinde ücretsiz olan yarı otomatik yeraltı otoparkının şimdiden 250 abonesi var. Otoparkta çalışan personelin yardımseverliği ve cana yakınlığından ötürü memnuniyetini dile getiren araç sahibi vatandaşlar, park yeri bulmak için artık saatlerce uğraşmıyor. Yeraltı otoparkını açıldığı günden bugüne kullandığını belirten İzmitli Ali Ahmet Ünverdi (30), “Çarşıdaki bir işimi halledeceğim zaman bir saat aracımı park edebileceğim bir yer arıyordum. Şimdi böyle bir derdim yok. Park yeri aramıyorum artık 1 yıl ücretsiz olması da çok güzel, ben çok memnunum. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne de çok teşekkür ederim böyle bir projeyi hayata geçirdiği için” dedi.

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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 18:24
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