Bu otomobilden yaralı kurtuldular Kahramanmaraş’ta kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki toprak yığınlarına çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş’ta kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki toprak yığınlarına çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, D.C. (55) yönetimindeki 02 FL 780 plakalı otomobiliyle Kayseri yolu üzerinde seyir halinde iken Onikişubat ilçesi Beşbağlar Mahallesi Bozoğlan mevkinde direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında bulunan toprak bende çarptı. Kazada çarpmanın şiddetiyle otomobilde bulunan sürücü ve yanındaki 3 kişi sıkıştı. Hurdaya dönen otomobilde bulunan kişilerin yardımına diğer sürücüler yetişti. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü D.C ile birlikte otomobilde bulunan K.C (62) , D.C (53) ve R.C (19) yaralandı. Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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