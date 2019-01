Bu opera eğlence vadediyor

ANKARA (AA) - EDA ÖZDENER - "Operada hayalet değil, eğlence var" sloganıyla yola çıkan şef Musa Göçmen'in sahneye koyduğu "The Fun Time of the Opera" cumartesi akşamı seyircisiyle buluşacak.

Ankara Devlet Opera ve Balesi sahnesinde sanatseverlerin beğenisine sunulacak interaktif opera şovu, Türkiye'de ilk kez seyirciyi de sahne performansına katacak. Operanın 7'den 70'e herkes tarafından sevilmesini amaçlayan eserde, izleyiciler kulaklarına oldukça tanıdık gelen aryalara, şarkılara ve napolitenlere eşlik etme şansı yakalayacak.

Şef Musa Göçmen, prömiyeri 19 Ocak Cumartesi akşamı yapılacak The Fun Time of the Opera'ya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, eseri sahneye koymadaki amacının seyirciyi operanın eğlenceli yüzüyle buluşturmak olduğunu söyledi.

Eserin operaya yeni bir pencereden bakma imkanı sağladığına işaret eden Göçmen, "Bu eser hem operayı yeni keşfedecekler için hem de operayı sevenler için çok uygun." dedi.

Göçmen, tüm aile bireylerinin keyifle izleyeceği, eğlenebileceği ve öğrenebileceği bir eser sahneleyeceklerini dile getirerek, "İzleyicilerimiz 'Çok güzel eğlendik, harika bir gece geçirdik.' diyecekler." ifadesini kullandı.

Repertuvarın herkesin bildiği, yaşamının bir döneminde kulağına çalınmış en eğlenceli, en keyifli, en duygusal eserlerden oluştuğunu anlatan Göçmen, "Kimi zaman eğlenceli bir filmde kullanılmış, kimi zaman reklam ya da telefon melodisi olmuş eserler, bambaşka bir yapıyla bambaşka bir iletişim şekliyle izleyicimizle buluşacak." diye konuştu.

Festival havalarından aryalara, şarkılardan napolitenlere süprizlerle dolu bir konserin izleyicileri beklediğini söyleyen Göçmen, "Seyircilerimizle koro yapacağız, onların alkış tempolarıyla, ıslıklarıyla müziğin içinde olmalarını sağlayacağız. Tüm bunları operanın bu muhteşem çatısı altında bu ses mirasının üzerinde harika bir ortamda gerçekleştireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

- "Bir ilk"

Göçmen, benzer opera şovlarını yurt dışında birçok kez İngilizce sergilediğine, ancak Ankara Devlet Opera ve Bale sahnesinde böyle bir etkinliğin ilk kez gerçekleştirildiğine işaret etti.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan'a tüm seyircileri kucaklayacak böyle bir eseri sahneye koyma imkanı yarattığı için teşekkürlerini sunan Göçmen, "Herkesi operaya davet edecek bir eseri sahneye koymuş olmaları ve tüm seyirciyle buluşturmaları harika bir şey." şeklinde konuştu.

- "Heyecanla seyirciyle buluşmayı bekliyoruz"

Göçmen, The Fun Time of the Opera'nın izleyicinin yoğun ilgisiyle karşılaştığını, biletlerin satışa çıktıktan sonra 15 dakika içinde tükendiğini dile getirdi.

Eserin, 2 Şubat'ta yapılacak ikinci gösteriminin heyecanla beklendiğini anlatan Göçmen, bu ilginin kendilerini çok mutlu ettiğini vurguladı.

Şef Musa Göçmen, "Harika solistlerimiz ve değerli orkestramız da heyecanla seyirciyle buluşmayı bekliyor." ifadelerini kullandı.