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Bu okulda teneffüslerde konuşmak yasak

İngiltere'nin Birmingham kentinde bulunan bir okulda, öğrencilerin teneffüslerde konuşması ve ses çıkarması yasaklandı.

22 Ekim 2018 Pazartesi 14:51
Bu okulda teneffüslerde konuşmak yasak

Ninestiles adlı okul yönetiminin velilere gönderdiği mektupta öğrencilerin 5 Kasım'dan itibaren bina içinde hareket ederken herhangi bir ses çıkaramayacağı yer alıyor. Kuralı çiğneyenler 20 dakikalığına alıkonulacak.

Yeni kurallara göre öğrenciler yalnızca restoran, yemek alanı ve "sosyalleşme mekanında" birbiriyle konuşabilecek.

Bazı veliler bu uygulamanın çocukları yabancılaştıracağını düşünüyor. Okul yönetimi ise bu sayede öğrencilerin "sakince ve öğrenmeye hazır" bir şekilde sınıflarına gideceğini savunuyor.

Okul yöneticiliğini vekaleten yürüten eş müdürler Alex Hughes ve Andrea Stephens, öğrencilerin bütün gün bu kurala uymasının gerektiğini söylüyor.

Nöbetçi öğretmenler denetleyecek

BBC'ye konuşan ve adını gizli tutmak isteyen bir anne ise kızının bu kural nedeniyle okula gitmek istemediğini, okulu hapishaneye benzettiğini söylüyor:

"Bu kural benim kızım gibi çalışkan bir öğrenciyi bile yabancılaştırdıysa okul diğer öğrencilerle daha fazla problem yaşayacaktır."

Bin 400 öğrencisi bulunan okul yönetimi koridorların nöbetçi öğretmenler tarafından denetleneceğini, konuşan öğrencilerin öğretmenler tarafından 20 dakikalığına alıkonulacağını duyurdu. Kural ihlalinin tekrarlanması durumunda öğrencilere verilen cezalar da artırılacak.

Haber Tarihi: 22 Ekim 2018 Pazartesi 14:51
  1. İngiltere

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