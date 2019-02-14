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Bu okulda eğitim görenler iş sahibi oluyor

Van’ın Tuşba ilçesindeki Vali Ali Paşa Mesleki Eğitim Merkezinde birçok meslek alanında uygulama sınavına giren öğrenciler, farklı atölyelerde ustalık ve kalfalık belgesi almak için birbiriyle yarıştı.

14 Şubat 2019 Perşembe 15:40
Bu okulda eğitim görenler iş sahibi oluyor

Van’ın Tuşba ilçesindeki Vali Ali Paşa Mesleki Eğitim Merkezinde birçok meslek alanında uygulama sınavına giren öğrenciler, farklı atölyelerde ustalık ve kalfalık belgesi almak için birbiriyle yarıştı.


Türkiye’nin en büyük meslek eğitim merkezlerinden biri olan Tuşba Vali Ali Paşa Mesleki Eğitim Merkezi, mesleki anlamda donanımlı insan gücü yetiştirme konusunda adından söz ettiriyor. 142 meslek dalında kalfalık ve ustalık belgesi veren Vali Ali Paşa Mesleki Eğitim Merkezi, meslek sahibi olmak isteyen ve mesleğine yönelik belge ihtiyacı olanlarının uğrak yeri oldu. 142 meslek dalında çıraklık eğitimi veren okulda, uygulama sınavları başladı. Öğrenciler teorik eğitimden sonra uygulama sınavlarına girerek belge sahibi olmak için yarışıyor.


Okulu ziyaret eden ve uygulama sınavlarına bizzat katılarak yapılan çalışmaları inceleyen İl Milli Eğitim Şube Müdürü Burhan Şahin, bu okulda eğitim gören öğrencilerin ciddi anlamda iş sahibi olduğunu söyledi.


Uygulama sınavlarında İl Milli Eğitim Şube Müdürü Burhan Şahin’e eşlik eden, okul ve yapılan sınavlar hakkında bilgiler veren Okul Müdürü Murat Yılmaz ise, Vali Ali Paşa Mesleki Eğitim Merkezinde okuyan her kesin kendini direkt iş hayatının içinde bulduğunu söyledi.



“Van’ın esnafına hizmet eden okul”


Okulda verdikleri teorik ve pratik eğitimlerle Van esnafının kalifiyeli elemen ihtiyacının ciddi oranda karşılandığı belirten Yılmaz, “1986 yılından bu yana okulumuz Van’ın esnafına hizmet vermektedir. Şu an 142 meslek dalında çıraklık eğitim verilmektedir. Eğitim katılım şartı ilköğretim mezunu olmaktadır. İlköğretim mezunu olan kişiler, 3 yıl eğitim gördükten sonra kalfalık, 1 yıl daha eğitim görenler de ustalık eğitimi almaya hak kazanmaktadır. Şu an okulda bin 113 öğrenci mevcut. Ayrıca merkezimizde kalfalık ve ustalık belgesi almak için bir meslekte çalıştığını belgeleyenler, sınavlara tabi tutularak iş hayatına atılabilir. Şubat döneminde 400 sınav yapılıyor. Sınavlar; genel kültür, alan dal teorik sınavları ve alan/dalıyla ilgili pratik uygulama olmak üzere üç aşamalı yapılmaktadır. Başarılı olanlar kalfalık ve ustalık belgesi alıyor. Bizden belgeleri alanlar iş hayatında, sektörde aktif rol alıyor. Bu yönüyle mesleki eğitimin tamamında bu mantığın yerleşmesi gerektiğine inanıyoruz. Meslek liselerinin de mesleki eğitim merkezi mantığıyla çalışmalı ve mezunlarının tamamına istihdam imkanı sağlanmalıdır. Mesleki eğitim mantığında iş yerleri birer atölye, birer eğitim merkezi olarak kullanılmaktadır” dedi.



“İlimizde ciddi anlamda eleman ihtiyacı var"


Van ilinin ve esnafın ciddi anlamda eleman ihtiyacının olduğunu belirten Yılmaz, “Kurumlar, iş yerleri ilanlara çıktıklarında insanlar hemen kurumuza müracaat ediyor, bizden mesleği ile ilgili belge talep ediyor. Bizlerde önceki öğrenmelerini değerlendirmeye alarak çeşitli süreçlerden ve sınavlardan geçme kaydıyla belgelerini veriyoruz. Şubat, eylül ve haziran dönemlerinde kalfalık ve ustalık sınavları yapıyoruz. Bu anlamda teorik ve pratik sınavlar yapıyoruz. Başarılı olanlar belgelerini alarak iş taleplerine olumlu cevap verebiliyor. Dolayısıyla öğrencilerin bu anlamda mesleki eğitim merkezlerini tercih etmelerini istiyoruz” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 15:40
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