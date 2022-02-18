Bu oğul ne yapıyor? 28 Şubat darbecileri kim, baban Eşref Bitlis kim

PKK ile mücadelede tüm argümanların kullanılması gerektiğini sahaya çıkarak gösteren Eşref Bitlis, şaibeli bir kaza ile şehid edilmişti. Şimdi oğlu Tarık Bitlis, 28 Şubatçı generallerle, babasını bir tutuyor.

17 Şubat 1993’te, Orgeneral Eşref Bitlis’i Diyarbakır’a götürmek üzere Ankara’dan havalanan VIP uçağı, kalkıştan yaklaşık 7 dakika sonra Ankara Posta İşleme Merkezi’nin bahçesine düştü. Olayda Orgeneral Eşref Bitlis, Albay Fahir Işık, 1. Pilot Binbaşı Yaşar Erian, 2. Pilot Yüzbaşı Tuğrul Sezginler ve Uçuş Makinisti Astsubay Emin Öner yaşamlarını yitirdi.

Eşref Bitlis'in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada, Savcı Derda Gökmen, “zamanaşımı süresi dolduğu” gerekçesi ile kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Soruşturma kapsamında “nitelikli adam öldürme suçundan” Arif Doğan, Aytekin Özen, İbrahim Özmen ve Tayyar Tarhan şüpheliler arasında yer alıyordu.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Eşref Bitlis’in oğlu Tarık Bitlis, babasının hayatını kaybetmesinin 29’uncu yılında, Odatv’ye açıklamalarda bulundu.

“Ben babamı kaybettim, o ayrı bir acı… Herkes babasını kaybediyor, ben de babamı kaybettim. Bunun ötesinde, bazı şeyler var” diyen Tarık Bitlis, “Bu kadar senedir Türk halkı Eşref Bitlis’i unutmadı. Geldiğimiz noktada ise, bugün halen gencecik insanlar vefat ediyorlar” ifadelerini kullandı.

Eşref Bitlis’in dosyasının kapatılmasında “FETÖ izi” uyarısında bulunan Tarık Bitlis, Odatv’ye şunları anlattı:

“Mesela, o dönemde soruşturmayı yürüten savcı Hüseyin Şahin, insan haklarını gerekçe göstererek dosyayı kapatmadı. Fakat sonra, bir ekip geldi. Bu ekip, alelacele sorgulamalarla, dosyayı kapattı. Sonradan bakıldığında, bu ekibin FETÖ gerekçesiyle görevden alındığını gördük. Eşref Bitlis’in kapatılan dosyasının altında, Derda Gökmen’in imzası var. Aynı kişi, Metin İyidil’in beraatına da imza atan kişilerden biri. Metin İyidil’e beraat veren grup, Eşref Bitlis dosyasını kapatıyor.”

Tarık Bitlis, soruşturmanın etkin bir şekilde yürütülmediğini öne sürüp şu örneği verdi:

“O gün uçağın düştüğü yerde bir kulübe var, o kulübenin içinde bekçi var. O bekçi de öldü, bir yerde ismini göremezsin ama…”

Babasını darbecilerle bir tuttu

Babası Eşref Bitlis’i “BOP’u yani Büyük Ortadoğu Projesi’ni ilk kez ucundan yakalayan adam” olarak tanımlayan Tarık Bitlis, 28 Şubat davasından tutuklu bulunan 14 generalin babasının “silah arkadaşı” olduğunu söyledi. Tarık Bitlis, babasının bugün hayatta olması halinde cezaevinde olacağını ise şöyle açıkladı:

“Bugün içeride olan 14 generalin hepsi babamın silah arkadaşı. Ergenekon’da oluşturulan listede ikinci Eşref Bitlis’ti. Sonradan uyanıyorlar Eşref Bitlis’in vefat ettiğini ve çıkarıyorlar listeden. Eşref Bitlis hayatta olsaydı, dışarıda kalabilir miydi? Eşref Bitlis bugün 14 silah arkadaşıyla birlikte cezaevinde olurdu. İçeri alınan generallerden bir tanesi zamanın hava kuvvetleri komutanı, bir asker çocuğu olarak bakarsak da bizim komşumuz. Eğer o alınıyorsa, Jandarma Genel Komutanı neden alınmasın.”

Tarık Bitlis'in sözleri akıllara, "Eşref Bitlis'in şehid edilmesinin üstünü örtenler, zaten o tarihdeki kilit noktalarda görev yapan 28 Şubatçı generaller değil miydi?" sorusunu getirdi!.. Söz konusu açıklamalar, "28 şubatçı generaller, Eşref Bitlis'in tırnağı olamazlar." yorumlarına neden oldu.