Bu ocak sönmemeli

Manahoz Deresi, Sürmene vadisinin bütün hatıralarını, sevinçlerini, kahramanlıklarını, gözyaşlarını, damla damla biriktirip döker Karadeniz’in bağrına. Beşköy ise, yörenin ilim irfan merkezidir adeta. Trabzon’un ve Türkiye’nin en seçkin simalarının yetiştiği belde, maalesef tarih boyunca büyük ihmallere uğramış; bu ihmaller, yöre insanının neredeyse topyekun terk-i vatan etmesiyle sonuçlanmıştır. 1990 nüfus sayımına göre Köprübaşının toplam nüfusu 15 bin iken, bugün yalnızca 5 bindir. Duyan, soykırım olduğunu sanır.

Beşköy Yılmazlar(Mezire) Camii ve medresesi, Beşköy’ün ilim kaynağıdır yüzyıllardır. Caminin tabelasında 1554 tarihi yazılı. Ceviz ağacından yapılan tarihi eser, ahşap sanatının eşsiz bir örneğidir. Burada hafızlar sussa, ağaçlar-taşlar dile gelir. Ağaçlar minare, kayalar müezzin olup ezan okur adeta. Güneş ikindi kayasına geldi mi, İmam-ı Azam’a göre vakit girmiştir. Saate hacet yoktur. Yüzyıllardır Türkiye’ye nice alimler ve devlet adamları yetiştiren beldenin ruh ve maneviyat kaynağı Mezire. Nice efsaneleri bağrında barındıran nur-ı mücessem cami ve medrese bugünlerde adeta ölüm sessizliğinde. Sayısız hafız, imam, ve alimin yetiştiği ilim ve irfan merkezi külliyede, yüz yıllardır devam eden hatim geleneği son dersiam Hacı Yusuf Efendi(Yazıcı) sayesinde halen cuma günleri devam etmekte. Lakin koruma altındaki eser sahipsiz. Caminin eşsiz bir sanat eseri olan kürsüsü sökülüp yerine fabrikasyon bir kürsü konmuş. Mihrabın doğal hali de maalesef modern zamana yenilmiş. Tavanlar yer yer alelade lambriyle kaplanmış. Kur’an bülbülleri susmuş, meydan örümceklere kalmış.

Belki de türünün tek örneği olan ahşap minare çirkin bir şekilde hurda saclarla kaplanıp çürümeye terk edilmiş. Duvarların boyası rutubetten dökülmüş. Benzerleri restore edilip çatıları orijinal kiremitle kaplanırken, mübarek caminin çatısı sacla kapatılmış.

Şimdi Trabzon Vakıflar Bölge Müdürlüğüne soruyorum. Ortahisar Camii’nin döşeme mozaiklerini cam fanusla koruma altına alırken, ahşap işlemeciliğinin en güzel örneklerini barındıran ve benzeri çok az bulunan Yılmazlar Camii, bu ihmali hak edecek ne suç işledi! Orijinal ahşap ve koruma altında bir kültür varlığımız olan minare ve şerefesinin içler acısı hali içinizi sızlatmıyor mu? Tarihe ve değerlerimize böyle mi sahip çıkıyorsunuz. Bir zamanlar aşk-ı ilahi ile yakından ve uzaktan gelen Kur’an sevdalılarının coşkuları ve gözyaşlarıyla vecde gelip adeta kanatlanan mübarek cami, şimdilerde ziyaretçilerini bekliyor. Görüştüğüm imam efendi, ilgisizlik ve sahipsizlikten mustarip. Bu ilim yuvasının yakın bir zamanda mum yakılan, çaput bağlanan bir ziyaretgaha dönüşeceğinden endişeli. Mezire Camii’nden fışkıran nurlar sayesinde, Adnan Kahveci, Recep Yazıcıoğlu gibi milletin gönlüne taht kuran devlet adamları, Sait Yazıcıoğlu gibi ilim ve takva sahibi bir Diyanet İşleri Başkanı, İspirzadeler, Sefer Efendiler, Hacı Yusuf Efendiler, sayısız bürokrat, profesör, siyasetçi, gazeteci-yazar ve iş adamları, sayıları saymakla bitmeyecek seçkin değerler yetişmiş, aziz vatana hizmet etmiş ve halen de etmektedirler. Bu ışık kaynağı göz göre göre söndürülmemelidir.

Bugün Beşköy, bu ocağı yaşatabilecek güce ve yeterliliğe sahiptir. Bu konuda baş olabilecek birçok akil insan bulunmakla beraber bizim aklımıza ilk gelen isim, Milli Gençlik Vakfı’nın kurucu genel başkanı da olan eski başbakanlık müşaviri ilim aşığı, samimi ve gerçek dava adamı, işadamı Nazım KARAMAN hocamızın bu mühim meseleyi sahiplenmesidir. Tarihe damga vuran bu mübarek beldenin bütün hatıralarını sinesinde barındıran insan kaynağı ocağın külleri soğumadan ocak yeniden harlanmalıdır. Bunun için acil olarak ihlaslı bir nefese ihtiyaç duyulmakta. Sen ben kavgasına girip mübarek ocak söndürülmemelidir.

İlk önce mübarek eser aslına uygun bir şekilde restore edilip, mevcut külliye yeniden ihya edilmeli. Eski ve yeni eserlerin sergilendiği harika bir kütüphane ve bir Beşköy müzesi yapılıp ziyarete açılmalıdır. Sonra da külliye, bir proje Kur’an Kursu ve ilim merkezi şeklinde planlanıp hizmete açılmalıdır. Az sayıda da olsa nitelikli öğrencilerin geleneksel usulle tedrise devam edip Beşköy’ün ruhu buradan ihya edilmelidir.