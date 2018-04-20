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Bu numaraya dikkat! Binlerce liralık fatura çıkmasına sebep oluyor

‘0888’le başlayan numaralardan banka masraflarını geri alma, kredi kartı borcunu kapatma gibi acil kodlu mesajlarla vatandaşlara ulaşan dolandırıcılar, dönüş yapan kullanıcılara binlerce liralık faturalar çıkartıyor.

20 Nisan 2018 Cuma 08:53
Bu numaraya dikkat! Binlerce liralık fatura çıkmasına sebep oluyor

Akla hayale gelmeyen yöntemlerle vatandaşı kandırmaya çalışan dolandırıcılar gün geçmiyor ki yeni yöntemle karşımıza çıkmasın. Telefon aracılığıyla avlarını arayan dolandırıcıların yeni taktiği banka ve ya hukuk bürosu gibi 0888’li numaralardan vatandaşlara acil kodlu mesajlar gönderip, binlerce liralık cep faturaları çıkarmak. Gönderilen mesajlara dönüş yapan aboneler ne olup bittiğini anlamadan astronomik telefon faturalarıyla karşı karşıya kalıyor.

300 TL FATURA ÖDEDİ

Akşam gazetesinden Özgül Öztürk'ün haberine göre, çiçekçi Mutlu Hanım, bir arkadaşının telefonuna gelen mesaj üzerine, arkadaşının 08882984146 numaralı telefon hattını aradığını, arama sonrası telefon faturasına 300 TL yansıtıldığını belirterek, arkadaşının mağdur olduğunu söylüyor. Son dönemlerde 0888’le başlayan mobil numaralardan gelen SMS’ler nedeniyle mağdur olan pek çok vatandaşın kendilerine başvurduğunu ifade eden Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük, vatandaşlara bu tür dolandırıcılara karşı dikkatli olmaları uyarısında bulunuyor.

YURTDIŞINDAN ARANIYOR

İnternet ve telefon dolandırıcılarının profesyonelce hazırlanmış SMS’lerle tüketicileri mağdur ettiğini dile getiren Küçük, “Bu dolandırıcılar yurtdışından aldıkları hatlarla vatandaşa mesaj yolluyor. Mesajda verilen numaralara dönüş yapan kişiler dakikası 20 TL gibi üst fiyatlarla konuşup astronomik faturalara maruz kalıyor. GSM operatörleri ve Bilgi Teknolojileri Kurumu da abonelerini korumalı” diye konuştu.

1 MİLYON TL’YE ÇIKAN CEZALAR VAR

2016 yılında yürürlüğe giren KVK Kanunu kapsamında, kişisel verileri tutan ve işleyen işletmelere yükümlülüklerine uymamaları durumunda uygulanacak olan idari para cezaları 1 milyon TL’ye kadar çıkıyor.

ÖNCE BANKAYA BAŞVURUN

‘Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’ gereğince, ticari iletilerde tüketiciden izin alma mecburiyetinin 7 Nisan’da uygulamaya girdiğini hatırlatan Küçük, “Böyle bir mesaj alan kişiler önce bankalarını arayıp bu tür bir uygulamanın olup olmadığını sorsun” dedi.

400 BİN KİSİ SİKAYET ETTİ

Firmaların taciz boyutuna varan SMS’leri “Ticari İleti Şikâyet” sistemine takıldı. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Genel Müdür Vekili Adem Başar: “Firma ticari ileti gönderecekse birine, alıcıdan, önceden onay almak durumunda.

Tanıtıcı bilgilerinizi vermek ve her durumda reddetme hakkını sağlaması gerekiyor. Bizim bir şikâyet sistemimiz var. Son bir yılda 400 bin civarında şikâyet var. Bunların yüzde 95’i SMS şikâyetlerini içeriyor. Yüzde 5’i de sesli arama ve e-mail şikâyetlerini içeriyor” dedi.

Haber Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma 08:53
  1. dolandırıcılık
  2. fatura
  3. mesaj

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