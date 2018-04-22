FETÖ yeni saldırı mı yapacak? Kılıçdaroğlu ve Emre Uslu!..

FETÖ'nün kalemşörlerinden Emre Uslu, 15 Temmuz darbe girişiminden tam 6 ay önce şöyle bir tweet atmıştı: Kiraz en hızlı olgunlaşan meyvadır. Çiçekler dökülmeden bir de bakmışsın meyveler olgunlaşmış. Haziranı bulur bulmaz olgunlaşır kirazlar...

Geçtiğimiz günlerde amcasının cenazesinden dönüşünde Sabiha Gökçen Havalimanı'nda erken seçimle ilgili değerlendirmelerde bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Emre Uslu'nun bu mesajını hatırlatan "Haziran ayında ağaçlar çiçeğe durur. Aynı zamanda kirazların bol olduğu bir aydır." sözlerini ette konuşmasının içerisinde.

FETÖ'cü Emre Uslu ile CHP liderinin açıklamalarındaki "Kiraz" vurgusu dikkat çekici bir paralelliğe işaret ederken, yeni bir provokasyon mu hazırlanıyor yorumlarına neden oldu.

Bu minvalde Emre Uslu'nun tam da erken seçimin açıklandığı gün attığı bir tweet var ki FETÖ yine büyük bir provokasyonun peşinde yorumlarını haklı çıkartıyor.

Uslu "Baskın seçim demişken hatırlatayım istedim. Diktatörler 4 şekilde iktidardan gider" deyip 3 şık sayıyor. Bunlar da askeri darbe, halk ayaklanması, iç savaş. İşte o tweet.

Bu tweet aynı zamanda FETÖ'nün 2013'ten bu yana iktidarı devirmek için kullandığı 3 girişimi de özetler gibi... Gezi olayları, hendek kalkışması ve 15 Temmuz darbe girişimi...