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FETÖ yeni saldırı mı yapacak? Kılıçdaroğlu ve Emre Uslu!..

Erken seçimleri değerlendiren Kılıçdaroğlu, "Haziran kirazların bol olduğu bir aydır" demişti. 15 Temmuz kalkışmasından kısa süre önce de Emre Uslu, "Kiraz en hızlı olgunlaşan meyvadır. Haziran'ı bulmadan olgunlaşır kirazlar" diye tweet atmıştı. Kılıçdaroğlu'nun bir FETÖ'cü teröristle söz uyumu, FETÖ'nün seçimlerden önce yeni bir provokasyon yapacağı şeklinde yorumlandı.

22 Nisan 2018 Pazar 09:49
FETÖ yeni saldırı mı yapacak? Kılıçdaroğlu ve Emre Uslu!..

FETÖ'nün kalemşörlerinden Emre Uslu, 15 Temmuz darbe girişiminden tam 6 ay önce şöyle bir tweet atmıştı: Kiraz en hızlı olgunlaşan meyvadır. Çiçekler dökülmeden bir de bakmışsın meyveler olgunlaşmış. Haziranı bulur bulmaz olgunlaşır kirazlar...

Geçtiğimiz günlerde amcasının cenazesinden dönüşünde Sabiha Gökçen Havalimanı'nda erken seçimle ilgili değerlendirmelerde bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Emre Uslu'nun bu mesajını hatırlatan "Haziran ayında ağaçlar çiçeğe durur. Aynı zamanda kirazların bol olduğu bir aydır." sözlerini ette konuşmasının içerisinde.

FETÖ'cü Emre Uslu ile CHP liderinin açıklamalarındaki "Kiraz" vurgusu dikkat çekici bir paralelliğe işaret ederken, yeni bir provokasyon mu hazırlanıyor yorumlarına neden oldu.

Bu minvalde Emre Uslu'nun tam da erken seçimin açıklandığı gün attığı bir tweet var ki FETÖ yine büyük bir provokasyonun peşinde yorumlarını haklı çıkartıyor.

Uslu "Baskın seçim demişken hatırlatayım istedim. Diktatörler 4 şekilde iktidardan gider" deyip 3 şık sayıyor. Bunlar da askeri darbe, halk ayaklanması, iç savaş. İşte o tweet.

Bu tweet aynı zamanda FETÖ'nün 2013'ten bu yana iktidarı devirmek için kullandığı 3 girişimi de özetler gibi... Gezi olayları, hendek kalkışması ve 15 Temmuz darbe girişimi...

Haber Tarihi: 22 Nisan 2018 Pazar 09:49
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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