Bu ne ahlaksızlık! Bu ahmak kadın cezalandırılacak mı?
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti İstanbul Büyükşehir adayı Binali Yıldırım'ın fotoğraflarının bulunduğu afişe, köpeğinin pisliğini yaptıran ahlaksız kadın büyük tepki çekti.13 Haziran 2019 Perşembe 21:47
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir dönem TBMM Başkanlığı ve Başbakanlık görevlerinde bulunan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'ın fotoğraflarının bulunduğu afişe ahlaksızca saldıran kendini bilmez büyük tepki çekti.
Ahlaksız kadından ahmak oyun!
Köpeğini kayda alarak afişe pislediği anları kaydeden ahlak yoksunu kadının oyunun çok geçmeden ortaya çıktı. Köpeklerin tuvalet ihtiyaçlarını sahiplerinin istediği yerde karşılamaları için kullanılan tuvalet eğitim spreyini afişe sıktığı öğrenildi.
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