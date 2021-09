Bugün ülkemizde ev kiraları ve daire fiyatları yükseliyor, Devlet sadece seyrediyor. Daire sahipleri memurun, işçinin ve emeklinin maaşlarına bakmıyor. Asgari ücretin kaç para olduğunu görmüyor. Sadece egoistçe daire kiralarının azlığından bahsediyor ve ev kiralarının artması için mahkemelere başvuruyor. Peki bu evlerde, dairelerde oturanlar, bu yüksek kiraları nasıl ödeyecek? Bundan haberleri yok. Zaten kiralar yüksek daha da kiraların yükselmesini talep ediyorlar. Düşünün bir defa, İçişleri Bakanımız Sayın Soylu bile ev kiralarının yüksekliği yüzünden polislerimizin, memurlarımızın tayininin büyük şehirlerimize yaptıramıyoruz diye dert yakınıyor. Ev sahiplerine soruyorum, daireleriniz durduğu yerde benzin mi, mazot mu yakıyor veya hayvanlar gibi ot mu yiyor, yem mi yiyor da şikayetleniyorsunuz? Sonra daireleriniz, dükkanlarınız durduğu yerde gelir getiriyor. Hiçbir masrafınız yok, neye ağlıyorsunuz? Hayır şikayetlenmeye hakkınız yok. Gayrimenkulleriniz durduğu yerde gelir getiriyor, eksilmiyor, meyve sebze gibi çürümüyor. Ev kiralarınız zaten yüksek. Bu ne aç gözlülük, bu ne hırs ve egoistlik. Hiçbir evi olmayanları da düşünün! Bu ev, daire kiralarının artmasına çare yok mu? Var ama Devlet sadece seyrediyor, çare üretmiyor. Bugün ülkemizin dört büyük spor kulübünden yani futbol şirketlerinden 15 milyarı geçkin alacağı var ama bu futbol şirketlerinden tahsil edemiyor veya etmiyor. Ancak maliyenin benim gibi emekli maaşından başka hiçbir geliri olmayan gariplerden maaşına el koyarak beş yıl önce bin lira olan alacağını hiçbir tebligat göndermeden altı bin liraya yükseltip ayda 150 lira keserek benden tahsil etmesini biliyor ama her biri milyonların sahibi olan yalılarda, villalarda oturan, altlarında milyonluk arabaları olan bu dört futbol şirketinden ve yöneticilerinden alamıyor. Bugün bu para babalarından Devlet on beş milyara yakın alacağını alsa İstanbul’da on beş bine yakın daire satın alabilir. Devletin hazinesine dokunmaya bile gerek yok ama Devlet üç maymunu oynuyor. Bu yöneticiler de üç maymunu oynuyor.

1970 yıllarında Türk işçileri, Almanya’ya akın ettiğinde Köln’de ev kiralarının yüksekliği, ev darlığı meydana gelmişti. Köln belediyesi buna çare olarak on beşbin daire satın almaya karar verdi ve bu ev sorununu böylece çözdü. Ama ülkemizde fakiri, işçiyi, memuru düşünen yok. Altta kalanın canı çıksın zihniyeti uygulanıyor. İşte bu haksızlığa, egoistliğe Devlet müdahale etmezse alemlerin Rabbi devreye girer ve depremlerle, tsunamilerle bu bencil insanları, zenginleri cezalandırır. Bu gerçek ilahi kudretin değişmez kuralıdır. Ben hayal görmüyorum, 1999 depreminde biz bunu gördük. İstanbul’da; Avcılar’da, Bağcılar’da, Yalova’da, Esenyurt’ta, Çınarcık’ta daireleri olan binlerce ev sahibi, aylarca dairelerine, dükkanlarına kiracı bulamadılar. Çünkü o zaman o semtler deprem bölgesi ilan edilmişti. Ben 2000 yılında Çınarcık’a gitmiştim. Denize bakan daireler bile bugünkü fiyatlarla kıyaslarsak, 50 bin TL’ye, 30 bin TL’ye alıcı bulamıyordu. Bizim insanımız, balık hafızalı olmuş, bencil olmuş, bunları çabuk unuttular. Şimdi dönelim bu dört futbol şirketine. Bugün Galatasaray Falcao isimli oyuncuya on beş milyon Euro ödedi. Dikkat edin, sadece bir oyuncusuna ödediği, diğer oyuncularına ödediğini söylemiyorum. Fenerbahçe Mesut Özil isimli futbolcusuna bizim bildiğimiz üç yıllık 11 milyon Euro verecek.



Belki de daha fazla vermiş olabilir de bizim haberimiz yok, biz resmiyette ödeneni söylüyoruz. Bunlar bu paraları verirken Devletin alacağı niçin ödenmiyor. Hele de Fenerbahçe bayan futbol takımı kuruyor, bunlara para ödeniyor da Devlete niçin yokları oynuyorlar, bu da ayrı bir utanmazlık. Bu Fenerbahçe futbol şirketinin başkanı, maaşlarının yarısını Devlet ödediği halde 300’e yakın garibanın işine son verdi, bu da başka bir yüzsüzlük. Bu kulüplerin bir sürü rezidansları, daireleri, arazileri hatta odaları bile var, Devlet bana yaptığı yapılandırmaları bunlara neden yapmaz, bunu ben anlamış değilim. UEFA’nın bu kulüplerden bin Euro alacağı olsa cezai müeyyide uygular, Avrupa kupalarından men eder, ülkemizdeki maçlarını durdurur, yoksa UEFA, devletimizden güçlü mü? Anlayana bu kadar açıklama yeter herhalde. Selamlar.